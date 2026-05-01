유니클로, 명동에 국내 최대 플래그십 스토어

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유니클로가 22일부터 서울 중구 명동에 국내 최대 규모 플래그십 스토어(대형 단독 매장) ‘유니클로 명동점’을 운영한다고 19일 밝혔다.

유니클로가 명동에 매장을 여는 건 2021년 1월에 ‘명동중앙점’이 폐점한 후 약 5년 4개월 만이다. 당시 유니클로는 일본 제품 불매 운동과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 명동에서 철수했다.

유니클로 명동점은 지상 3층 규모로 조성됐다. 총 3254.8㎡(약 985평) 규모로, 여성과 남성, 키즈·베이비 등 라이프웨어의 모든 라인업을 한 공간에서 만나볼 수 있다. 유니클로는 명동점 개점을 기념해 25일까지 특별 프로모션을 진행한다.

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이소정 기자 sojee@donga.com
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