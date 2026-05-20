SK AX, ‘그린워싱’ 사전 차단 AI 서비스 선봬

SK AX가 친환경 이미지를 내세운 허위·과장광고를 사전에 걸러낼 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 공개했다.
SK AX는 그린워싱 등 법적 문제가 될 수 있는 콘텐츠를 사전에 판별하고 대응방안을 제공하는 AI 서비스 ‘엑스젠틱와이어 컴플라이언스(AXgenticWire Compliance)’를 출시했다고 20일 밝혔다.
그린워싱은 기업이나 단체에서 실제로는 환경보호 효과가 없거나 심지어 환경에 악영향을 끼치는 제품을 생산하면서도 친환경적인 모습으로 포장하는 것을 말한다. 환경산업기술원에 따르면 2024년 기준 그린워싱 적발 건수는 총 2528건으로, 2020년 110건에서 약 23배 급증했다.
엑스젠틱와이어 컴플라이언스는 기업 평판 훼손이나 재무적 손실로 이어질 수 있는 그린워싱 리스크를 AI 기술로 사전에 차단할 수 있도록 돕는다. 우선 3400건 이상의 판례와 심의 결정 사례를 탑재해 위반 여부를 판별한다. 서비스 입력창에 제품 소개서, 공시 보고서, 홈페이지 주소 등을 입력하면 몇 초 만에 위반 여부 및 가이드라인을 받아볼 수 있다.
관련 법령과 과거 처분 사례를 철저히 분석해 위험도를 단계별로 안내하고 이에 따른 대응방안도 제공한다. ‘명확한 위험’ 단계는 과징금, 벌금 및 과태료, 손해배상 등의 금전 제재가 예상되는 내용에 해당된다. ‘경계성 위험’ 단계는 경고, 시정권고·명령 등 행정 제재가 가능한 내용, ‘낮은 위험’ 단계의 경우 위반 사항에 해당되지만 처분 사례는 없는 내용이다.
SK AX는 엑스젠틱와이어 컴플라이언스를 종합 ESG 관리 플랫폼 ‘클릭 ESG(Click ESG)’를 통해 고객들에게 제공할 방침이다. 클릭 ESG는 사용자가 환경·사회·거버넌스 관련 항목 데이터를 입력하면 ▲산업별 핵심지표 분석 ▲동종 업계 비교 ▲개선 영역 도출 등 맞춤형 진단 결과를 제공하는 ‘ESG 포털’로, 현재 국내 기업 3400여 곳에서 활용 중이다.
김경성 SK AX 제조서비스2본부장은 “무심코 지나쳤을 법한 문구 하나에 행정적, 금전적 제재는 물론 ESG 평가 점수 하락으로 인한 기업가치 저하까지 발생할 수 있다”며 “글로벌 법령·규제 및 사례까지 확보해 국내 수출 기업들도 그린워싱으로 어려움을 겪지 않도록 엑스젠틱와이어 컴플라이언스를 지속 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 환경부는 기업이 제품의 환경성과 관련해 소비자를 기만하는 광고를 시행할 시 환경기술산업법에 따라 행정지도 및 즉시 광고를 중지하고 한 달 이내로 이행 결과서를 보고해야 하는 시정조치를 내릴 수 있다. 또한 그린워싱 조사 과정에서 위법성이 발견되면 별도로 과징금이나 2년 이하 징역 처분도 가능하다.
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