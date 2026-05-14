코오롱글로벌, 1분기 영업이익 129%↑… 원가율 개선에 흑자전환

코오롱글로벌이 수익성 중심 사업 구조 재편 효과에 힘입어 실적 반등에 성공했다. 원가율 개선과 선별 수주 전략이 건설 부문 수익성 회복으로 이어진 가운데 레저·자산관리(AM) 부문도 안정적인 실적을 더하며 체질 개선 흐름이 가시화되고 있다는 평가다.
코오롱글로벌은 2026년 1분기 연결 기준 매출액 6312억 원, 영업이익 220억 원을 기록했다고 14일 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 129.4% 증가했으며 당기순이익도 109억 원으로 흑자전환했다.
실적 개선은 건설 부문이 견인했다. 건설 부문은 1분기 매출 5208억 원, 영업이익 210억 원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 153% 증가했다.
특히 코오롱글로벌은 원가율이 높은 현장의 준공과 함께 수익성 중심의 선별 수주, 현장 관리 강화 등을 통해 원가 구조 개선에 집중했다. 이에 따라 1분기 원가율은 89.5%로 낮아졌다.
신규 수주도 증가세를 보였다. 1분기 신규 수주는 전년 동기 대비 19% 증가한 4044억 원을 기록했다. 회사는 무리한 외형 확대보다 수익성 확보에 초점을 맞춘 선별 수주 전략이 실적 개선으로 이어졌다고 설명했다.
레저·AM 부문도 힘을 보탰다. 지난해 진행된 LSI와 MOD 합병 효과가 반영되며 레저·AM 부문 매출은 전년 동기 대비 344.5% 증가한 649억 원을 기록했고 영업이익도 흑자전환했다.
코오롱글로벌은 레저·AM 부문이 합병 시너지를 기반으로 운영 효율성과 수익성을 동시에 개선하며 안정적인 현금창출원 역할을 하고 있다고 설명했다. 이를 바탕으로 연간 기준 매출 1200억 원, 영업이익 200억 원 수준의 안정적인 실적 달성을 기대하고 있다.
코오롱글로벌 관계자는 “이번 1분기 실적은 단순한 수치 회복을 넘어 그동안 추진해 온 수익성 중심 사업 구조 재편의 성과가 본격적으로 나타난 결과”라면서 “원가 경쟁력을 강화한 건설 부문과 안정적인 수익 기반을 갖춘 레저·AM 부문의 시너지를 바탕으로 2026년을 실적 반등과 질적 성장의 원년으로 만들어 갈 계획”이라고 밝혔다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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