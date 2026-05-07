교통사고 법률장벽 낮춘다… 쇼엠인슈어런스·한문철TV 업무협약 체결

보험 설계와 교통사고 법률 자문 역량 결합
보험 판매 전문 법인인 쇼엠인슈어런스(대표 강경준)가 교통사고 법률 분야에서 높은 인지도를 보유한 한문철TV와 손잡고 차별화된 사고 대응 및 보장 분석 서비스를 선보인다.
이용자 맞춤형 보장 설계 고도화
교통안전 의식 제고 위한 협력
쇼엠인슈어런스는 지난 4일 한문철TV 본사에서 교통 안전 강화 및 보험 서비스 최적화를 골자로 한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협력은 양사가 보유한 핵심 자산을 융합해 사고 발생 전후를 아우르는 통합 보호 체계를 구축하기 위해 추진됐다.
양측은 이번 제휴를 바탕으로 자사 가입자를 위한 전용 법률 상담 경로를 확보하고, 보행 중 사고 시 변호사 조력 비용을 보전하는 특약의 보급을 늘리기로 합의했다. 아울러 교통 관련 콘텐츠를 활용해 이용자와의 소통을 강화하고 전용 구독 서비스 운영 등 다각적인 협업을 전개할 방침이다.
이번 협력으로 법적 분쟁에 휘말린 이용자들은 한문철 변호사가 운영하는 자문 플랫폼을 통해 전문적인 상담을 신속하게 이용할 수 있게 된다. 특히 사회적 쟁점으로 떠오른 보행자 사고와 관련한 법률 지원 체계를 강화해 보장 공백을 최소화하고 실질적인 권익 보호를 실현한다는 구상이다.
기업 측은 법률 전문성을 결합해 단순 금전 보상을 넘어선 심층적 보호 가치를 창출하겠다고 전했다. 이어 교통 법규 준수 의식을 높이기 위한 공동 캠페인을 전개하고 전용 소통 채널을 활성화해 이용자 보호망을 촘촘히 설계한다는 계획이다.
쇼엠인슈어런스는 이번 협약 기점을 계기로 소속 구성원과 가입자들을 대상으로 교통안전 의식 개선 활동을 전개하며, 법률 사각지대 해소를 위한 홍보 활동에도 박차를 가하겠다고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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