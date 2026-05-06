삼성디스플레이, 우수 공학 인재 찾아 美 전역서 채용 행사

삼성디스플레이가 미국 내 인재 채용 거점을 기존 서부 중심에서 대륙 전역으로 확대한다. 인공지능(AI) 시대를 맞아 미국 내에 우수한 공학 인재를 선제적으로 확보해 중국 등 경쟁사의 추격을 따돌리겠다는 구상이다.
6일 삼성디스플레이는 5일(현지 시간) 미 로스앤젤레스(LA)에서 박사급 인재 50여 명을 초청해 회사의 비전과 조직 문화를 공유하는 ‘테크 포럼’을 열었다고 밝혔다. 이번 행사는 현지에서 열린 세계 최대 디스플레이 학술 행사인 ‘디스플레이 위크’와 연계해 미 서부 지역 인재들을 공략하기 위해 마련됐다.
삼성디스플레이는 LA 테크 포럼에 이어 7일 샌프란시스코와 산호세를 시작으로 6월 한 달간 시카고(중부), 보스턴(동부), 애틀랜타(남부) 등 미 대륙 주요 거점 도시를 순회하는 찾아가는 채용 간담회를 이어간다. 미국 내 채용 거점을 기존 서부 지역뿐만 아니라 대륙 전역으로 확대한 것으로, 주요 경영진이 직접 학생들과 만나 회사의 비전을 소개할 예정이다.
이 같은 채용 프로그램 확대는 경영진이 직접 발로 뛰며 유망한 해외 공학 인재를 선제적으로 채용하기 위해 이뤄졌다. 경쟁사와의 기술 격차를 더욱 확고히 벌리겠다는 것이다.
이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장(부사장)은 “AI 시대에 발맞춰 빠르게 변화하는 디스플레이 시장에서 혁신을 선도할 열쇠는 결국 사람에 있다”며 “세계 무대에서 활약 중인 우수한 인재들이 삼성디스플레이와 함께 새로운 미래를 주도하길 기대한다”고 말했다.
삼성디스플레이는 매년 10월 일본에서도 주요 경영진이 주관하는 테크 포럼을 여는 등 폭넓은 글로벌 채용 활동을 이어가고 있다. 2022년부터 지난해까지 3년간 북미와 일본 등에서 수백 명의 우수 인재가 채용 행사에 참여했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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