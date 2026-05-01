[경제계 단신]신한銀, 유언신탁-자녀펀드 가입자 경품 이벤트 外

신한은행은 ‘신한 SOL메이트유언대용신탁·치매안심신탁’ 등 가입자에게 모바일 상품권을 주는 행사를 연다고 30일 밝혔다. 가입자 모두에게 커피 쿠폰을 제공하며, 선착순 15명에게는 가입액 5000만 원당 10만 원의 백화점 상품권(최대 50만 원)을 지급한다. 자녀·손자녀(19세 미만) 명의로 적립식 펀드를 20만 원 이상 가입하면 추첨을 통해 4인 가족사진 촬영권 등을 준다. ■ 카카오뱅크, 자산관리-검색 통합 ‘투자탭’ 선봬
카카오뱅크는 투자 자산을 한곳에서 관리하고 개인 맞춤형 투자상품을 쉽게 검색할 수 있는 ‘투자탭’을 선보인다고 30일 밝혔다. 투자탭은 카카오뱅크 앱에서 투자한 자산을 통합 관리하는 ‘투자홈’과 고객 투자 성향에 맞는 상품 검색을 돕는 ‘발견홈’으로 구성된다. 특히 고객의 투자 정보 접근성을 높이고 정보 탐색을 돕기 위해 투자탭에 ‘카카오뱅크 AI(인공지능)’를 접목했다. 이용자는 한·미 주식 시세, 배당 정보, 포트폴리오 분석 등 맞춤형 투자 정보를 얻을 수 있다.
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