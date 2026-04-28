“아파트 ‘자이’를 경험 해 보세요”… GS건설, 브랜드 팝업관 운영

5월 1일부터 15일까지 보름간 운영
GS건설은 오는 5월 1일부터 15일까지 서울 성수동에 자이 브랜드 팝업관을 마련하고 ‘서울국제정원박람회’와 연계한 ‘당신의 영감을 찾아서(Find Your Inspiration)’ 캠페인을 진행한다고 28일 밝혔다.
이번 캠페인은 단순한 주거 공간을 넘어 다양한 경험을 제공하는 플랫폼으로 확장하겠다는 자이 브랜드 전략을 반영해 기획됐다고 한다.
성수동 팝업관에는 자이 특화 설계를 적용한 주거 공간을 비롯해 웰니스 커뮤니티 영상관, 체험형 콘텐츠 공간 등이 조성된다고 한다. 방문객들은 이를 통해 자이가 제안하는 미래 주거 콘셉트와 라이프스타일을 직접 경험할 수 있다.
또한 이번 캠페인은 서울숲 일대에서 개최되는 ‘2026 서울국제정원박람회’와 연계해 운영된다. GS건설은 행사장 내 기업동행 정원으로 자이의 조경 철학을 반영한 ‘엘리시안 포레스트’를 조성해 방문객들이 자연스럽게 팝업관으로 이어지도록 동선을 구성할 계획이다.
GS건설은 이번 캠페인을 통해 주거 공간을 넘어 라이프스타일 전반을 아우르는 브랜드로서의 정체성을 강화한다는 방침이다.
GS건설 관계자는 “주거에 대한 고객 기대가 다양해지고 있는 만큼, 단순 공급을 넘어 새로운 경험을 제안하는 것이 중요하다”면서 “앞으로도 고객 접점을 확대하고 브랜드 가치를 전달할 수 있는 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편 자이 브랜드 팝업관은 서울 성동구 성수일로4길 12에 마련됐다. 해당 공간은 과거 성수1구역 조합원 홍보관으로 활용되던 곳으로 기존에 조성된 일부 공간을 유지·재구성해 이번 브랜드 팝업관으로 활용했다. GS건설은 기존 공간을 재해석하는 방식으로 자이의 브랜드 경험을 새롭게 구현했다.
GS건설 관계자는 “주거 공간에 대한 고객의 기대가 다양해지고 있는 만큼 단순한 공급을 넘어 새로운 주거 경험을 제안하는 것이 중요하다”면서 “앞으로도 고객과의 접점을 확대하고 브랜드 가치를 전달할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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