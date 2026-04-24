무림, 한국펄프종이공학회 기술상 수상…‘친환경 고효율 회수 보일러’ 기술력 인정받아

무림(대표 이도균)이 지난 23일 강원대학교에서 열린 한국펄프종이공학회 주최 ‘제59차 정기총회’에서 ‘기술상’ 본상을 수상했다고 24일 밝혔다.
한국펄프종이공학회는 국내 유일의 펄프∙종이 전문 학술단체로, 국내 펄프·제지 기술 발전과 산업 경쟁력 강화에 기여한 인물을 선정해 시상하고 있다. 이번 수상자는 무림P&P 김상우 이사로, ‘친환경 고효율 회수 보일러’ 건립 프로젝트를 성공적으로 이끈 공로를 인정받았다.
친환경 고효율 회수 보일러는 펄프 생산 과정에서 발생하는 바이오매스 연료 ‘흑액’을 고효율 그린 에너지로 전환하는 핵심 설비로, 생산 효율 향상과 온실가스 저감을 동시에 구현한 공정 혁신 기술로 평가된다. 무림은 이번 설비 구축을 통해 향후 EBITDA 기준 매년 약 500억 원 규모의 에너지 비용 절감 효과가 가능할 것으로 보고 있다.
무림 관계자는 “이번 수상은 개인의 영예를 넘어, 친환경 공정 혁신 및 기술 고도화를 위한 회사의 노력들이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 탄소 저감과 자원순환 중심의 기술 경쟁력을 강화해 지속가능한 성장 기반을 공고히 해 나가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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