인근에 ‘유치원-고등학교’ 원패스 국제학교 예정

우미건설 컨소시엄이 경기도 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구 내 Abc-36블록에서 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’를 분양한다. 분양가상한제가 적용되는 민간 분양 단지로 지하 2층∼지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡ 총 743가구 규모다.
단지가 들어서는 고덕국제화계획지구는 대규모 반도체 생산 기지인 삼성전자 평택캠퍼스의 핵심 배후 주거지다. 특히 단지에서 도보권에 평택시청·시의회가 이전하는 행정타운(공사 중)과 국제교류단지가 계획돼 있으며 고덕국제학교 등 호재가 집중되고 있다.
교통 여건도 우수하다. 평택지제역에서 SRT를 이용하면 서울 수서까지 빠르게 도달할 수 있으며 수도권 전철 1호선(서정리역, 평택지제역)과 평택고덕 나들목을 통해 서울·수도권 주요 거점으로의 접근성이 뛰어나다. 향후 수원발 KTX(계획), GTX-A·C 노선 연장(계획), BRT 노선(계획) 등이 추가로 확충되면 광역 교통 여건은 한층 강화될 전망이다.
단지 옆으로 고덕8초(예정)를 비롯해 도보권 내 중고등학교가 예정돼 있어 안심 통학이 가능하다. 도보권에 근린상업용지와 업무·의료용지가 계획돼 있으며 지구 내문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 풍부한 녹지 환경도 갖추고 있다. 또한 평택아트센터와 평택박물관, 평택중앙도서관 등 수준 높은 문화시설이 들어설 예정이다.
특히 인근에 들어설 고덕국제학교의 설립·운영 법인으로 미국 워싱턴주의 명문 사립학교 ‘애니 라이트 스쿨’이 평택시와 합의각서(MOA)를 체결했다. 이 국제학교는 유치원부터 고등학교까지 통합 운영한다.
평택 고덕 우미린 프레스티지는 4베이 판상형 위주로 설계했으며 오픈 발코니(일부 가구)를 적용해 개방감을 극대화했다. 남향 위주 단지 배치로 채광과 통풍을 확보했으며 지상에 차가 없는 쾌적하고 안전한 단지로 가구당 1.5대의 여유로운 주차 공간을 갖췄다(근린생활시설 주차장 제외). 피트니스클럽, 실내 골프연습장, 실내 탁구장, 남녀 구분 독서실, 작은도서관 등 커뮤니티 시설을 갖추며 삼성물산이 운영·관리하는 ‘홈닉’을 통해 수준 높은 스마트 라이프를 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 본보기집은 평택시 고덕동 일원에 5월 중 개관 예정이다.
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