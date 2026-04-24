반도체 호황에 교통-교육-자연 가치도 품은 끝판왕

고덕국제신도시…수자인풍경채 1·2단지
단지 인근 BRT 노선 조성 예정
삼성전자 평택캠퍼스 확장 호재
㈜BS한양과 제일건설㈜이 경기도 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’를 4월 분양한다고 밝혔다.
고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 위치한 2개 단지, 총 1126가구 규모의 공동주택이다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층∼지상 25층, 총 670가구(△84㎡ 425가구, △101㎡ 245가구)로 조성되며 2단지(Abc-61)는 지하 2층∼지상 23층, 총 456가구(△84㎡ 289가구, △101㎡ 167가구)를 공급한다.
단지는 고덕국제신도시 내 핵심 입지와 더불어 앞서 조성된 1단계 권역 인프라를 입주 초기부터 즉시 이용할 수 있다는 점에서 분양 전부터 주목받고 있다.
수도권 1호선 급행열차가 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고 단지 인근에 고덕국제신도시 내부를 순환하는 BRT(간선급행버스체계) 노선이 조성될 예정이다. BRT 이용 시 삼성전자 평택캠퍼스와 국제학교 ‘애니 라이트 스쿨(예정)’ 등 주요 거점으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다. 평택고덕 나들목이 가까워 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입도 편리하다.
교육 환경도 잘 갖춰져 있다. 인근에 민세초, 민세중, 송탄고가 위치해 초·중·고 12년 교육과정을 한 생활권에서 이용할 수 있다. 모두 이미 개교한 학교로 신도시 특유의 학교 배정 리스크가 없다는 점도 강점이다. 서정리역 일대 학원가가 가깝고 도보 거리에 유치원(예정) 및 초등학교(예정) 부지도 마련돼 있다.
단지 인근으로 아홉거리 근린공원과 댕당공원이 조성돼 있으며 함박산 중앙공원도 가깝다. 인근 저류지도 수변공원으로 조성될 예정이어서 주거 쾌적성이 한층 높아질 것으로 기대된다.
각종 호재도 뒤따르고 있다. 단지가 위치한 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 품은 자족형 계획도시로 최근 반도체 시장이 슈퍼사이클을 맞이하면서 평택 5공장(P5) 공사가 재개되는 등 지역 내 투자가 활기를 띠고 있다. 또한 평택시가 지난 1월 미국 전통 사립학교인 애니 라이트 스쿨과 고덕국제신도시 내 국제학교 설립을 위한 합의각서(MOA)를 체결하며 2030년 개교를 목표로 평택 캠퍼스 설립을 본격 추진 중이다.
고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 책정될 전망이다. 고덕국제신도시는 비규제지역으로 주택이 있어도 1순위 청약이 가능하며 세대주는 물론 세대원도 청약할 수 있다. 평택시 거주자는 물론 전국에 거주하는 성인(만 19세 이상)이면 청약이 가능해 평택 입성을 희망하는 수요자들의 관심이 집중되고 있다.
분양 관계자는 “수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 내 핵심 입지로 삼성전자 확장과 국제학교 유치 등 굵직한 호재가 현실화되는 시점에 분양가상한제까지 적용돼 수요자들의 관심이 뜨겁다”라고 말했다.
댓글 0