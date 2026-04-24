버터떡부터 팬케익까지… ‘미각제빵소’ 신제품 11종 확대

[Food&Dining] 삼립버터쫀떡빵 등 디저트 4종 선봬
전국 편의점-체인 마트 순차 출시
최근 식음료 업계에서는 ‘프리미엄’이 중요한 경쟁력으로 자리 잡고 있다. 가격 중심의 선택에서 벗어나 원재료의 차별성, 제조 공정의 완성도, 경험의 질까지 중시하는 소비자들이 늘고 있기 때문이다. 특히 베이커리와 디저트 시장에서는 전문점 수준의 맛과 품질을 일상적으로 즐기려는 수요가 커지며 프리미엄 제품군 확대가 두드러지고 있다.
삼립은 이러한 흐름에 맞춰 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘미각제빵소’를 리뉴얼하고 디저트·케이크·식사빵 신제품 11종을 출시했다.
2019년 론칭한 미각제빵소는 까다롭게 엄선한 재료와 차별화된 제조 공법을 활용해 빵 본연의 맛을 구현한 프리미엄 베이커리 브랜드다. 높은 품질과 접근성을 바탕으로 출시 이후 편의점 대표 프리미엄 베이커리 브랜드 시장을 선도하며 다양한 제품을 선보이고 있다.
삼립은 최근 세분화된 소비자 취향을 반영해 디저트부터 케이크, 식사빵까지 베이커리 전 영역에서 제품 라인업을 강화했다. 납작복숭아, 벨기에산 코코아, 마스카포네 크림치즈 등 다양한 재료를 활용해 높은 퀄리티의 맛을 자랑하는 베이커리 제품을 출시했으며 브랜드 특유의 고급스러움을 시각적으로 전달하기 위해 패키지 리뉴얼도 함께 진행했다.
디저트는 총 4종이다. 최근 인기를 얻고 있는 ‘버터떡’을 재해석해 프랑스산 이즈니 버터의 풍미가 돋보이는 ‘버터쫀떡빵’, 베트남산 커피 원두와 연유 크림이 어우러진 ‘연유커피 카스테라롤’, 국내산 목초란으로 부드러움을 살린 ‘반숙 카스테라’, 우유크림을 가득 채운 ‘우유크림 브리오슈’ 등이다.
고급 원료를 활용한 케이크 제품 5종도 눈길을 끈다. 얼그레이 시트에 납작복숭아 잼을 층층이 쌓은 ‘얼그레이 피치 티라미수’, 벨기에산 코코아의 진한 맛을 담은 ‘미니번트초코케익’, 메이플 필링과 이즈니 버터가 조화로운 ‘메이플 모찌 팬케익’, 1A 등급 우유로 촉촉하게 찐 ‘밀크스팀케익’, 마스카포네 크림치즈의 깊은 풍미가 특징인 ‘시그니처 티라미수’ 등이다.
발효종의 풍미와 통곡물의 고소함을 살린 ‘사워도우 통곡물깜빠뉴’와 통밀의 담백함에 고소함을 더한 ‘사워도우통밀 참깨 브레드’ 등 2종은 식사 대용으로 제격이다.
신제품은 전국 편의점과 체인 마트, 온라인 쇼핑몰에서 순차적으로 출시된다.
삼립 관계자는 “프리미엄 베이커리에 대한 고객 수요가 꾸준히 늘어남에 따라 미각제빵소 라인업을 확대해 선택의 폭을 넓혔다. 앞으로도 미각제빵소만의 차별화된 원료와 기술력으로 프리미엄 베이커리 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
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