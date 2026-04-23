SK AX, 대신증권과 금융 인프라 운영 혁신 협력 나서

7년간 대신증권 IT 운영 통합 관리
SK AX가 에이전틱AI 기반 운영 서비스인 ‘AXgenticWire(엑스젠틱와이어) NPO(New Paradigm for Operation)’로 금융 인프라 운영 혁신에 나선다고 23일 밝혔다.
“에이전틱AI로 운영 안정성 높일 계획”
SK AX는 향후 7년간 대신증권의 IT 운영 전반을 통합 관리하며, AXgenticWire NPO의 단계적 도입한다. 이를 통해 대신증권의 서버, 저장소(스토리지), 네트워크 등 IT인프라 운영과 유지관리를 수행하고 대신증권의 IT운영 체계를 에이전틱AI로 혁신해 시스템 장애를 방지하고 운영 효율을 올리는 등 금융 인프라 운영의 안정성을 높일 계획이다.
대신증권은 모니터링·백업·장애 및 상황관리 AI 에이전트를 우선 시범 적용한 후 성능·용량·가용·보안 에이전트 등으로 적용 범위를 단계적으로 확대할 방침이다. 모든 AI에이전트는 노코드(No-Code) 기반으로 운영자가 손쉽게 만들 수 있으며, 인프라 운영 전반에 에이전틱 AI 중심의 자동화된 운영 체계와 통합 지능형 모니터링 환경을 구축한다.
SK AX는 금융업계 최대 고민인 장애 대응 이슈에서 AXgenticWire NPO 운영체계 도입을 통해 휴먼에러를 방지하고 문제상황을 사전에 조치할 방침이다. 대신증권은 이번 SK AX와의 협업을 통해 거래와 인증 과정에서 중단 없는 전자금융 운영 체계를 구현하고 에이전틱AI로 IT운영 방식과 비용 구조를 최적화할 것으로 기대하고 있다.
김용신 SK AX Cloud사업본부장은 “금융 서비스는 단 한 번의 장애도 허용하면 안되는 영역”이라며 “에이전틱AI 기반 AXgenticWire NPO 운영 체계를 통해 장애 발생 등 리스크를 사전 차단하고 디지털 금융 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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