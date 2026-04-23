DC형 퇴직연금 1년 운용수익률 25% ‘1위’

삼성생명은 올해 1분기 말 기준 확정기여(DC)형 퇴직연금 상품의 최근 1년 수익률에서 적립금 상위 10개 사업자 가운데 1위를 기록했다고 밝혔다.
금융감독원 퇴직연금사업자 비교 공시(2026년 1분기)에 따르면 삼성생명 DC형 퇴직연금 원리금 비보장형 상품의 최근 1년 운용수익률은 25.17%로 집계됐다. 원리금 보장형 상품도 1년 수익률 3.55%를 나타내 원리금 보장형과 비보장형 모두 상위 10개 사업자 중 가장 높은 수치를 달성했다.
같은 기간 개인(IRP)형 퇴직연금 수익률과 관련, 삼성생명의 IRP 원리금 비보장형 1년 수익률은 23.28%, 원리금 보장형은 4.19%로 각각 상위 10개 사업자 중 2위와 1위를 차지했다. 확정급여(DB)형 퇴직연금 원리금 보장형 상품 1년 수익률도 3.51%로 직전 분기(3.62%)에 이어 최상위권을 유지했다. 삼성생명 관계자는 “삼성생명이 퇴직연금 전 제도에 걸쳐 고른 성과를 내며 자산운용 역량을 입증하고 있다”고 말했다.
최근 퇴직연금 시장에서는 예금 중심의 원리금 보장형 운용에서 벗어나 ETF(상장지수펀드), TDF(타깃데이트펀드), 주식·채권형 펀드 등 다양한 자산에 분산 투자하는 원리금 비보장형 상품에 대한 관심이 커지고 있다. 은퇴 자산 규모와 직결되는 실질 수익률을 중시하는 흐름이 강화되면서 DC·IRP가 시장에서 차지하는 비중도 꾸준히 확대되는 추세다.
삼성생명은 DB에서 적립금 규모를 바탕으로 포트폴리오를 다변화해 안정적인 수익률을 추구하는 한편 100여 명 규모의 전문 조직을 통해 고객사에 필요한 솔루션을 지원하고 있다.
DC·IRP의 경우 올해 초 전담 영업부를 신설했다. 삼성생명 퇴직연금 전문 인력인 RM(Relationship Manager)은 가입자별 맞춤 포트폴리오 상담을 통해 실질적인 수익률 개선을 지원하고 있다. 자산관리센터는 운용 수익이 낮은 가입자를 대상으로 집중적인 운용 점검 서비스를 제공하고 있다.
714개의 퇴직연금 ETF 라인업은 가입자의 투자 성향에 맞춰 다양한 포트폴리오를 구성하고 있다. 삼성생명은 늘어나는 투자 수요에 발맞춰 주요 운용사의 ETF를 지속 편입해 왔다. 상품 편입 과정에서는 고객 관점의 심의 프로세스를 운영해 퇴직연금의 취지에 비춰 리스크가 과도한 상품을 배제하는 등 안정성 관리에도 힘쓰고 있다. 삼성생명 관계자는 “퇴직연금 ETF 라인업은 DC·IRP 시장에서 삼성생명의 경쟁력을 뒷받침하고 있다”고 설명했다.
삼성생명은 “DC·IRP는 가입자가 직접 선택하고 운용하는 만큼 장기 관점의 자산 배분과 리스크 관리가 은퇴 자산과 직결된다”며 “앞으로도 고객의 투자 성향과 은퇴 목표에 적합한 맞춤형 운용 지원을 강화해 안정적으로 은퇴자산을 준비할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
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