포스코, 인도에 600만t 제철소 짓는다…22년 숙원 풀어

포스코는 약 10조 원을 투자해 인도 최대 철강사인 JSW스틸과 공동으로 인도 오디샤주에 조강 600만t을 생산할 수 있는 규모의 일관제철소를 건설하기로 했다.
포스코는 20일 인도 현지에서 포스코와 JSW스틸이 각각 50% 지분을 투자해 2031년까지 현지 제철소를 준공하는 내용의 합작투자계약(JVA)를 체결했다. 일관제철소는 쇳물 생산과 불순물 제거, 압연 철강재 생산 등 전 공정을 갖춘 제철소를 뜻한다.
포스코는 2004년부터 4차례 인도에 상공정(쇳물 생산과 불순물 제거 공정) 제철소 진출을 시도했지만 합작사 물색, 부지 확보 등이 쉽지 않아 무산된 바 있다. 이후 하공정(최종 철강제품 생산) 투자를 진행하는 동시에 JSW그룹과의 파트너십을 단단히 하며 인도 비즈니스 기회를 지속적으로 물색했다. 포스코 측은 “2022년 태풍 힌남노로 포항제철소가 침수됐을 때도 JSW그룹이 열연공장을 짓기 위해 제작하던 설비를 포스코에 선뜻 제공하면서 포항 공장 복구를 빠르게 완료하는 등 두 회사의 파트너십은 매우 공고하다”고 전했다.
이희근 포스코 사장은 체결식에서 “포스코의 철강 기술력과 JSW그룹의 현지 경쟁력을 결합하여, 양국 산업 발전과 경제 성장에 실질적인 기여를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
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