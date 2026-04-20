‘이촌 르엘’ 청약 최저 69점…4인 가구 만점 받아야 당첨

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 20일 11시 05분

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이촌 르엘.롯데건설 제공
이촌 르엘.롯데건설 제공
서울 용산구 이촌동 ‘이촌 르엘’ 청약에 당첨되려면 청약 가점이 최소한 4인 가구 기준 만점이어야 했던 것으로 나타났다.

20일 한국부동산원 청약홈에 발표된 이 단지 당첨 결과를 보면 1순위 청약을 진행했던 5개 주택형(100㎡·106㎡·117㎡·118㎡·122㎡)의 당첨 최저 가점이 모두 69점이었다. 당첨 가점은 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이면 만점(84점)으로, 69점은 4인 가구가 받을 수 있는 최고점이다.

주택형별 최고 가점은 122㎡형이 74점으로 가장 높았으며 이어 106㎡(72점), 100㎡·118㎡(각 71점), 117㎡(69점)의 순이었다. 74점은 5인 가구가 받을 수 있는 최고 가점이다.

이촌 르엘은 분양가상한제가 적용돼 일반분양 물량 가운데 면적이 가장 큰 전용 122㎡의 경우 가격이 최고 33억400만 원으로 책정됐다. 인근 래미안첼리투스 전용 124㎡가 올해 1월 12일 44억4998만 원에 팔린 점을 고려하면 약 10억 원의 시세 차익을 기대할 수 있다는 분석이 나온다. 단지는 9개 동(지하 3층∼지상 27층), 총 750채 규모로 조성된다.

앞서 9일 진행된 특별공급은 10채 모집에 1465명이 신청했으며, 10일에 이어진 1순위 청약에서는 78채 모집에 1만528명이 몰려 평균 134.9 대 1의 경쟁률로 모든 주택형이 마감됐다.
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윤명진 기자 mjlight@donga.com
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