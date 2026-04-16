착한의사X제로페이, 소상공인 건강관리 지원

제로페이 가맹점앱 통해 건강검진 예약 서비스 제공
건강관리 사각지대에 놓인 소상공인 맞춤형 건강관리 확대
건강검진 플랫폼 ‘착한의사’를 운영하는 ㈜비바이노베이션(대표 박한)은 (재)한국간편결제진흥원(이사장 권대수)과의 제휴를 통해 제로페이 가맹점주를 대상으로 건강검진 예약 서비스를 제공한다고 밝혔다.
제로페이는 소상공인 결제 수수료 부담을 낮추기 위해 도입된 대표적인 공공 간편결제 서비스로, QR 기반 결제와 모바일 상품권, 정책지원 연계 등 다양한 생활 밀착형 기능을 제공하며 전국 214만 가맹점에서 이용되고 있다. 소상공인이 일상적으로 사용하는 가맹점앱을 통해 서비스에 접근할 수 있다는 점에서 플랫폼 접점이 넓고 활용도가 높다. 이번 협력을 통해 해당 가맹점주들은 별도의 복잡한 절차 없이 제로페이 가맹점앱 내에서 간편하게 건강검진 상품을 확인하고 예약까지 진행할 수 있게 된다.
착한의사는 제로페이 가맹점주의 라이프스타일과 건강관리 니즈를 반영한 맞춤형 건강검진 상품을 구성하고, 파트너사 제휴 예약 솔루션인 ‘착한의사 Biz’를 통해 전국 150여 제휴 검진센터 네트워크를 기반으로 최대 49% 할인이 적용된 합리적인 비용의 검진 서비스를 제공한다. 또한 챗봇 기반의 의료인상담을 통해 검사항목 추천과 검진 결과 사후관리 등 단순 검진을 넘어 지속적인 건강관리까지 지원한다.
소상공인과 자영업자들은 장시간 근무와 불규칙한 생활 패턴으로 인해 건강검진의 필요성이 높음에도 불구하고, 시간적·경제적 제약으로 인해 건강검진 참여율이 낮은 대표적인 건강관리 사각지대 계층으로 꼽힌다. 이번 제휴는 이러한 구조적 문제를 해결하고, 일상 속에서 자연스럽게 건강관리를 실천할 수 있는 환경을 마련하는 데 의미가 있다.
비바이노베이션 박한 대표는 “소상공인은 우리 경제의 핵심 축이지만 건강관리 측면에서는 상대적으로 지원이 부족한 영역이었다”며 “이번 협업은 결제와 운영을 위해 매일 사용하는 제로페이 플랫폼에 건강관리 서비스를 결합했다는 점에서 의미가 크다. 더 많은 가맹점주들이 부담 없이 건강검진을 이용하고, 검진 이후 사후관리까지 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
한국간편결제진흥원 관계자는 “제로페이는 결제 인프라를 넘어 소상공인을 위한 다양한 생활 밀착형 서비스로 확장하고 있다”며 “이번 제휴를 통해 가맹점주들의 건강 증진과 지속 가능한 경영 환경 구축에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
양측은 이번 제휴를 통해 소상공인의 건강검진 접근성을 높이고, 조기 이상소견 발견 및 사후관리 연계를 강화함으로써 건강관리의 실질적 참여율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 제로페이 가맹점앱의 서비스 경쟁력을 높이는 동시에, 착한의사는 생활 밀착형 플랫폼과의 협업을 통해 B2B2C 헬스케어 제휴 모델을 한층 확대해 나갈 계획이다.
착한의사 Biz솔루션은 제휴사 플랫폼을 통해 간편인증을 거친 구성원들에게만 제공되는 우대가 검진 예약서비스로, 검진 서비스 도입에 따른 기업 및 단체의 개발/운영비 부담을 최소화하기 위한 솔루션이다. 이를 통해 통신사, 보험사, 카드사 등 다양한 산업군과 제휴를 확대하며 건강검진에 대한 접근성을 높이고 있다.
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