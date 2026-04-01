적극적인 외국인 직접투자로 글로벌 경쟁력 강화

[2026 대한민국 산업대상] 글로벌 싸토리우스코리아바이오텍(유)
싸토리우스코리아바이오텍(유)(이하 싸토리우스)이 ‘2026 국가산업대상’ 글로벌 부문 대상을 수상했다.
싸토리우스는 적극적인 외국인 직접투자(FDI)와 첨단 바이오 공정 기술의 국산화를 통해 한국 바이오산업의 글로벌 경쟁력을 꾸준히 강화해왔다.
독일에 본사를 둔 글로벌 바이오 공정 솔루션 기업 싸토리우스는 최근 대규모 투자 프로젝트를 성공적으로 이끌어내며 업계의 주목을 받고 있다. 이번 투자는 인천 송도에 위치한 첨단 생산 시설(SKO) 건립을 가속화해 바이오 의약품 생산에 필수적인 일회용 백(Bag), 세포배양 배지, 필터 등의 안정적인 국내 공급망을 구축하는 데 핵심적인 역할을 할 예정이다.
싸토리우스의 성장은 단순한 매출 확대를 넘어 한국을 아시아·태평양 지역의 바이오 생산 거점으로 육성하려는 전략적 비전에서 비롯됐다. 특히 올해 말까지 완료될 예정인 대규모 자금 투입과 시설 확충은 국내 바이오 소부장(소재·부품·장비) 생태계의 자립도를 높이는 동시에 글로벌 시장에서의 한국 바이오 위상을 한 단계 격상시킬 것으로 기대된다.
또한 싸토리우스는 투명한 기업 운영과 엄격한 법규 준수를 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다. 독일 본사 가이드라인을 중심으로 한 강력한 컴플라이언스 체계를 구축해 글로벌 스탠더드에 부합하는 ESG 경영을 실천하고 있다. 이러한 내부 역량은 고객사와 파트너사로부터 깊은 신뢰를 얻는 기반이 되고 있으며 업계 최고 수준의 경영 실적으로 이어지고 있다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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