‘구도일’ 캐릭터로 밝고 친근한 브랜드 이미지 구축

에쓰-오일(S-OIL)은 고객 중심의 체계적인 마케팅 활동을 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 정품·정량을 보증하는 ‘믿음가득주유소’ 제도와 전 주유소에 대한 엄격한 품질 검사를 통해 높은 고객 만족을 실현하고 있으며 메가커피, 이마트24 편의점, 최신식 노브러시 자동세차 ‘워싱데이’ 등 다양한 브랜드와 협업해 주유소를 복합 에너지 스테이션으로 탈바꿈하고 있다.
에쓰-오일은 2023∼2025년 ‘구도일 캔 두잇(GooDoil Can Do it)’ 슬로건의 TV 광고 캠페인을 진행하며 회사의 비전과 미래 경쟁력을 알리고 소비자를 응원해왔다. 풍성한 색감의 3D 영상 속 생동감 넘치는 구도일 캐릭터와 밝고 경쾌한 멜로디의 CM송은 소비자 기억 속에 강하게 각인됐다.
또한 캐릭터 ‘구도일’을 활용한 숏폼 콘텐츠를 소셜미디어에 매주 1회 업로드하며 젊은 세대와 소통을 강화하고 있다. S-OIL 공식 유튜브 채널 ‘구도일 GOODOIL’은 누적 조회수 5억 회를 달성했으며 ‘덩칫값 못하는 친구 특징’ 숏폼 콘텐츠는 단일 영상 기준 조회수 1억 회를 돌파하며 전 세계적인 인기를 끌고 있다. 이 외에도 어린이와 가족 대상 글로벌 방송용 애니메이션 ‘폴라레스큐: 슈퍼가디언즈’를 통해 친근한 브랜드 이미지를 강화하고 있다.
이 외에도 에쓰-오일은 기업의 사회적 책임을 모범적으로 선도하고 있다. 소외 이웃, 지역사회, 환경, 영웅을 지원하는 ‘4대 지킴이’ 프로그램을 24년간 운영하며 누적 1470억 원을 기부했다.
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