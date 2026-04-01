AI 기반 발전운영 최적화… 디지털 전환 노력

한국중부발전㈜(이하 중부발전)이 ‘2026 국가산업대상’ 품질혁신 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
중부발전은 대한민국 화력발전의 시초가 된 당인리발전소(현 서울발전본부)부터 세계 최장기 무고장 운전(보령 3호기, 6500일) 기네스 기록을 보유하는 등 세계 최고 수준의 발전소 건설 및 운영 기술력을 자랑한다. 이를 바탕으로 세계 최대 용량의 지하 발전소인 ‘서울복합발전소’와 최첨단 친환경 기술을 적용한 ‘신서천화력발전소’를 성공적으로 준공했으며 미국 루시 태양광, 오만 이브리 BESS 태양광 사업 수주 등 적극적인 해외시장 개척으로 글로벌 무대에서도 품질혁신의 명성을 이어가고 있다.
그동안 중부발전은 선도적인 디지털 전환(DX) 노력에 꾸준히 힘써왔다. ‘AI 기반 발전운영 최적화’라는 중장기 경영 목표 아래 △독자적인 예측 진단시스템(MIRI) 구축 △공공기관 최초 3D 모델링 및 메타버스 기술을 접목한 디지털 교육 플랫폼 ‘코미북(KOMI-eBook)’ 도입 △디지털 시험성적서 관리시스템 구축 등 품질 관리 업무의 효율성과 편의성을 획기적으로 높였다.
사내 ‘품질 마일리지’ 및 ‘품질명장’ 제도를 선도적으로 운영한 결과 2025년에는 발전 5사 중 유일하게 국가 품질명장을 배출하는 성과를 거뒀다.
또한 중부발전은 최근 창립 25주년을 맞아 ‘AX 비전’을 선포하며 새로운 도전을 시작했다.
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