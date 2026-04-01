뷰티 교육에 AI-DX 도입해 K뷰티 산업 인재 육성

재능대는 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 뷰티 교육에 성공적으로 이식하고 글로벌 기술 확산을 선도해오며 K뷰티 산업 혁신의 아이콘으로 자리매김했다.
우선 교육부 주관 ‘AID 30+ 집중캠프’ 사업을 통해 지역 뷰티 산업의 디지털 전환을 이끌고 있다. 최종 수강 인원 305명을 기록하며 뜨거운 관심을 모은 이 사업은 ‘AI 기반 뷰티테크 기초’ ‘AI를 통한 퍼스널 컬러 분석으로 헤어&메이크업 응용’ 등 실무 중심 과정을 운영했다. 특히 교육과정을 마친 145명에게는 총장 명의의 ‘디지털 배지’를 발급해 역량을 인증하고 산업계의 DX 인력 수요 대응에 기여했다. 또한 ‘제1회 대한민국 인공지능 혁신대상’ 종합대상 수상과 세계적 교육 플랫폼 ‘유다시티(Udacity) 나노디그리’ 도입은 재능대가 가진 첨단 교육 경쟁력을 여실히 증명한다.
재능대의 활약은 글로벌 시장에서 더욱 눈부시다. I-RISE 사업을 바탕으로 일본(오키나와뷰티모드), 베트남(라모스파), 중국 등 아시아 주요국과 강력한 미용 교육 네트워크를 구축했다. 단순한 교류를 넘어 협력사인 ㈜메조팜의 첨단 미용 기술을 해외에 전수하고 판로 개척을 지원하는 ‘수출형 선순환 모델’을 구축하며 실질적인 경영 성과를 창출하고 있다.
향후 재능대는 미래 전략인 ‘K-뷰티 클러스터’ 구축에 더욱 박차를 가할 계획이다. I-RISE 사업을 핵심 지렛대 삼아 대학의 전문 양성 시스템, 중소기업의 R&D 역량, 글로벌 유통 네트워크를 하나로 결합한 거대 뷰티 산업 생태계를 조성하겠다는 포부다.
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