손흥민·이정후, 미국서 ‘K-김’ 전도사로 나선다

해수부, 소속구단 공식후원 계약
LAFC·샌프란시스코 자이언츠 구장에
한국 김 광고 띄우고 시식-증정 행사
앞으로 미국에서 활동하는 손흥민 선수와 이정후 선수 경기에서 한국 김 홍보 영상을 볼 수 있게 된다.
해양수산부는 14일 손흥민 선수 소속 구단인 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스엔젤레스FC(LAFC), 이정후 선수 소속 구단인 미국 프로야구 메이저리그(MLB) ‘샌프란시스코 자이언츠’와 공식 후원 관계를 각각 체결했다고 밝혔다. 이번 후원은 해외 시장에서 한국 김 인지도를 높이기 위한 ‘씨포츠 프로젝트’ 일환이다. 씨포츠는 수산식품을 뜻하는 영어 ‘씨푸드’와 운동경기를 뜻하는 ‘스포츠’의 합성어다.
앞으로 LAFC, 샌프란시스코 자이언츠 홈구장 주 전광판에 손흥민, 이정후 선수가 출연하는 영상, 이미지와 함께 ‘김(GIM)’ 로고가 송출된다. 경기장 안팎에서 김 시식, 증정 행사 등도 진행한다. LAFC 주 경기장 매점에는 우리 김 제품, 김(GIM) 로고를 삽입한 구단 응원 용품 등도 판매될 예정이다.
해수부 측은 “우리나라 김은 세계 시장의 약 70% 이상을 차지하고 있지만 세계 시장에서 일본식 표현인 ‘노리’나 해조류를 뜻하는 ‘씨위드’로 더 많이 불리고 있다“며 ”이번 사업을 통해 한국 김의 우수한 맛과 품질을 세계 시장에 알릴 것“이라고 했다.
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