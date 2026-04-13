수원 장안구에 무순위 청약 25채 떴다…두산위브 더센트럴 14일 접수

1순위 청약 평균 14.6대 1, 최고 36대 1 기록
두산건설이 경기 수원시 장안구 일원에 선보이는 ‘두산위브 더센트럴 수원’이 14일 무순위 청약을 진행한다.
일반분양 275가구 중 25가구 잔여물량 공급… 4월 20일 당첨자 발표
신분당선 수성중사거리역(가칭) 도보권 기대… 커뮤니티시설도 갖춰
두산위브 더센트럴 수원은 지하 2층~지상 최고 29층, 6개 동, 총 556가구 규모로 조성된다.
무순위 청약은 일반분양 275가구 가운데 정당계약 및 예비당첨자 계약 이후 발생한 잔여 25가구를 대상으로 진행된다.
지난달 진행된 1순위 청약에서 평균 14.6대 1의 경쟁률을 기록했으며, 최고 경쟁률은 36대 1이다.
두산위브 더센트럴 수원은 서울 강남 지역과 연결되는 노선인 신분당선 연장노선과 연계될 것으로 보인다.
2029년 12월 개통을 목표로 공사가 진행 중인 광교~호매실 구간의 신설 예정역인 수성중사거리역(가칭)을 도보로 이용 가능하다.
개통 시 강남역은 40분대, 판교역은 30분대 이동이 가능할 것으로 예상된다.
스타필드 수원과 이마트 트레이더스, 거북시장 등 생활편의시설도 인접해 있다.
수원월드컵경기장, 수원 KT위즈파크, 아주대학교병원, 가톨릭대학교 성빈센트병원 등 문화·체육·의료시설도 가깝다.
광교신도시 생활권 공유가 가능하고, 수원화성, 수원화성행궁, 행궁동 카페거리 등도 인근에 자리 잡고 있다.
아울러 단지는 남향 위주 배치와 판상형 구조 설계가 적용됐다. 전용 59㎡에는 4베이 구조와 드레스룸, 팬트리 등 수납 특화 설계가 도입될 계획이다.
피트니스센터, GX룸, 실내 골프연습장 등 커뮤니티시설과 다양한 스마트 특화 시스템도 적용된다.
두산위브 더센트럴 수원 무순위 청약 자격은 무순위(사후) 입주자모집공고일 현재 수도권(경기도·서울특별시·인천광역시)에 거주하는 무주택세대구성원이면 가능하다.
접수는 14일 한국부동산원 청약홈에서 진행되며, 당첨자 발표는 20일, 서류접수 및 계약체결은 25일 진행된다. 입주는 2028년 9월 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0