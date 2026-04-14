[2026 대표브랜드대상]60년 역사의 대한민국 치즈 임실N치즈

임실N치즈의 역사는 1967년 벨기에 출신 지정환 신부가 임실에 정착하여 현지 농민들에게 치즈 제조 기술을 전수하면서 시작되었다. 현재 임실군에는 임실치즈농협과 목장형 유가공업체들을 중심으로 한 치즈산업 생태계가 구축되어 신선한 원유를 기반으로 다양한 치즈제품이 생산되고 있다.
이렇게 생산된 제품은 전문 유통조직인 사단법인 임실엔치즈클러스터를 통해 체계적으로 유통된다. 임실엔치즈클러스터는 임실치즈의 판로확대와 브랜드 경쟁력 강화를 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 지난해에는 직영판매장 2개소를 추가로 개장하고, 전국 단위 판촉행사를 추진하는 등 오프라인 판매 확대에 적극 나섰으며, 그 결과 임실N치즈 매출액이 89억 원을 달성하는 성과를 거두었다.
임실N치즈의 연구개발과 위생관리는 임실치즈앤식품연구소에서 담당한다. 연구소는 신제품 개발뿐만 아니라 관내 유가공업체에 기술을 이전하고, 임실N치즈의 품질관리를 위해 목장형 유가공업체를 대상으로 현장 위생점검을 실시하는 등 안전한 유제품 생산을 지원하고 있다. 이렇게 위생안전관리 시스템을 강화하고 소비자가 안심하고 먹을 수 있는 치즈 생산 환경을 조성하여 임실N치즈 브랜드의 신뢰도를 높이는 데 기여하고 있다.
임실군은 현재 저지종 젖소 도입을 통한 치즈산업 고도화와 숙성치즈·무가당 요거트 등 임실형 프리미엄 유제품 생산 기반을 확대해 나가고 있으며, 이를 통해 임실N치즈가 지역경제 성장의 핵심 동력으로 자리매김함은 물론, 대한민국 치즈산업의 선도 모델이 되기를 희망한다.
심민 군수는 “임실군은 단순한 지역특산품을 넘어 임실N치즈를 대한민국을 대표하는 치즈 산업 모델로 성장시키기 위해 지속적인 투자와 지원을 이어가고 있다”며 “임실N치즈가 단순한 식품 브랜드를 넘어 지역경제와 관광을 이끄는 핵심 산업으로 자리 잡은 만큼, 지속가능한 치즈산업 생태계를 확대해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 임실치즈의 품질 경쟁력을 더욱 강화해 치즈 관광 산업과 연계한 다양한 정책을 추진해 대한민국을 넘어 세계 속에서 사랑받는 임실치즈 브랜드로 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.
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