솔로지옥5 빌런 최미나수, 한섬 시스템 새 컬렉션 화보 촬영

넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’에 출연해 화제를 모았던 모델이자 인플루언서 최미나수가 한섬의 캐주얼 브랜드 시스템의 화보 모델로 참여했다.
시스템은 캡슐 컬렉션 ‘SYSTEM 2’을 출시했다고 9일 밝혔다.
이번 컬렉션은 가벼운 소재감과 선명한 컬러감으로 봄날의 무드를 담아낸 것이 특징이다. 코튼과 린넨, 레이온, 썸머 울 등 다양한 소재를 활용한 시스루 텍스처로 실루엣을 완성했다. 핑크, 민트, 바이올렛, 블루 등 컬러를 부드러운 톤으로 표현해 세련된 분위기를 더했다. 자유로운 ‘믹스 매치 레이어’가 가능하도록 셔츠, 가디건, 슬리브리스 톱, 원피스 등의 베이직한 아이템을 다양하게 구성했다고 한다.
최미나수는 ‘솔로지옥5’에 출연해 ‘빌런’이라는 평가 속에서도 시리즈를 이끈 인물로 화제의 중심에 선 바 있다. 이번 화보에서는 공기처럼 가볍고 선명한 실루엣이라는 메시지를 핵심으로 디테일을 덜어내고 소재와 컬러에 집중했다. 최미나수는 특유의 시크하고 우아한 매력으로 가벼운 소재감과 컬러 대비를 감각적으로 표현하며 핵심 메시지를 전달했다.
이색 협업도 병행했다. 시스템은 하이엔드 디저트 브랜드 ‘아틀리에 폰드’와 손잡고 머랭 쿠키와 드라제 초콜릿 등 협업 디저트를 선보였다. 협업 디저트는 9일부터 19일까지 시스템 주요 매장에서 30만 원 이상 구매 고객에게 선착순 한정 수량으로 제공된다.
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