중도금 무이자… HUG 분양 보증

㈜광신종합건설이 전북 전주시 덕진구 여산로에 짓는 ‘북전주 광신프로그레스’의 본보기집을 열고 본격 분양에 돌입했다. 단지는 지하 1층∼지상 22층, 6개 동, 총 352가구 규모로 조성된다.
단지의 3.3㎡당 평균 분양가는 1300만 원대로 주변 시세 대비 합리적인 가격으로 책정됐다. 계약금 1차 1000만 원 정액제에 중도금 전액 무이자 혜택까지 제공돼 초기 자금 부담을 크게 낮췄다. HUG 분양 보증이 적용돼 분양부터 입주까지 안정성이 확보됐다.
북전주 광신프로그레스는 전주 북부권 핵심 입지에 들어서 직주 근접 여건과 풍부한 생활 인프라를 동시에 갖췄다. 인근에 전주 탄소소재 스마트그린 국가산업단지를 비롯해 전주제1·2일반산업단지, 전북테크노파크 등이 위치해 풍부한 배후 수요를 기대할 수 있다. 동부대로와 기린대로, 호남고속도로 전주나들목, 새만금포항고속도로 서완주 분기점 등을 통해 전주시 전역은 물론 인근 지역으로의 이동이 편리하다.
단지는 에코시티와 만성지구 등 전주 북부 주요 생활권을 편리하게 이용할 수 있으며 하나로마트 전주점, 이마트 전주점, 전주월드컵경기장, 전북대병원, 전주지방법원 등 접근성도 우수하다.
인근 전주종합경기장 일대에는 MICE 복합단지가 조성돼 컨벤션센터와 4성급 호텔, 문화·상업시설 등이 들어설 예정이며 전주월드컵경기장 일대도 복합스포츠타운으로 개발돼 수혜가 기대된다.
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