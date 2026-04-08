양재역 더블 역세권 청년안심주택

호반건설이 서울시 서초구 양재동 일원에 청년안심주택 ‘호반써밋 양재’를 4월 공급 예정이다. 지하 7층∼지상 17층, 1개 동, 전용면적 23∼54㎡ 총 224가구로 구성되며 이 중 138가구가 공공지원 민간임대로 공급된다.
단지는 지하철 3호선과 신분당선이 지나는 양재역이 도보 5분 거리에 있는 더블 역세권으로 강남, 종로 등 업무지구로의 이동이 편리하다. 양재역에는 GTX-C 노선도 계획돼 있어 향후 삼성역 등으로 접근성이 개선되는 트리플 역세권 수혜를 기대할 수 있다.
풍부한 생활 인프라도 장점이다. 인근에 코스트코, 이마트 등 쇼핑시설을 비롯해 서초구청, 서초문화예술회관, 한전아트센터, 양재천카페거리, 강남세브란스병원 등이 위치해 있어 주거 편의성이 높다. 단지 바로 뒤편에 위치한 말죽거리공원은 물론 매헌시민의숲, 양재천근린공원 등도 가까워 강남권에서 보기 드문 숲세권 환경을 갖췄다. 언주초, 은성중, 은광여고, 양재고 등도 인접해 교육 여건도 우수하다.
청년안심주택으로 공급된다는 점에서도 의미가 있다. 대중교통이 편리한 역세권 및 간선도로변에 청년, 신혼부부의 주거 안정을 위해 시세 대비 저렴한 공공·민간임대 주택을 공급하는 제도다. 최장 8년 안정 거주가 가능하다.
호반건설은 4월 말 임차인 모집공고를 시작으로 서울 서초구 양재동 일원에 홍보관을 선보인다. 본격적인 청약 일정은 5월부터 진행될 예정이다.
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