신세계-오픈AI 손잡아… “챗GPT로 이마트 쇼핑”

신세계그룹이 국내 유통기업 중 처음으로 오픈AI와 손잡고 인공지능(AI) 기반 쇼핑 서비스를 도입하기로 했다.
신세계그룹은 AI 서비스 챗GPT 운영사 오픈AI와 전략적 제휴를 맺었다고 6일 밝혔다. 양사는 이날 서울 중구 웨스틴조선서울에서 ‘AI 커머스 사업협력’ 양해각서(MOU)를 체결하고, 신세계그룹의 AI 쇼핑 에이전트 개발 등에 협력하기로 했다. 이번 협력은 이마트를 시작으로 그룹 전반으로 확대될 예정이다.
신세계그룹은 2027년을 목표로 쇼핑 전 과정을 하나로 연결하는 챗GPT 기반 ‘완결형 AI 커머스’ 모델을 구축하기로 했다. 단순한 상품 추천을 넘어 이마트 상품에 대한 검색, 결제, 배송까지 한 번에 처리하는 구조다. 예컨대 이용자가 챗GPT 대화창에서 “내일 저녁 가족 식사 메뉴를 준비해 줘”라고 입력하면, 관련 쇼핑 목록을 추천하고 장바구니 담기부터 결제와 배송까지 자동으로 진행하게 된다.
연내에는 이마트 앱에 ‘AI 쇼핑 에이전트’ 기능도 도입한다. 이 서비스는 고객의 구매 패턴을 학습해 상품을 추천해 준다. 매장 방문 시 자동으로 주차 등록하는 등 편의 기능도 제공한다.
사내 업무 전반에 AI 활용을 확대하는 방안도 추진한다. 업무 생산성을 높이기 위해 전사적인 AI 전환과 신규 비즈니스 기회 발굴, 임직원 대상 AI 활용 교육과 프로그램 개발 등으로 AI 적용 범위를 넓힌다는 계획이다.
임영록 신세계그룹 경영전략실장은 “AI 커머스로 미래 유통시장의 뉴노멀을 새롭게 정의하게 될 것”이라며 “초개인화 AI 커머스를 통해 그룹의 체질을 ‘AI 퍼스트’로 전환해 나가겠다”고 말했다.
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