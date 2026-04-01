카드 쓸 때마다 대한항공 마일리지 적립

최근 해외여행 수요가 크게 늘어난 가운데 BC카드는 대한항공 스카이패스 마일리지 적립 혜택을 강화한 항공 특화 카드인 ‘에어’ 시리즈를 선보였다.
BC카드의 에어 시리즈는 ‘에어 마스터’와 ‘에어 맥스’ 2종류다. 두 카드 모두 이용금액에 따라 대한항공 마일리지를 적립해주기 때문에 해외여행을 많이 하는 이용자에게 매력적이다. 카드 이용금액 1500원당 1마일리지가 기본으로 적립되고 이용금액 100만 원당 200마일리지(한도 2000마일리지)를 추가로 받을 수 있다. 기본 혜택은 같지만 에어 마스터 카드는 주유와 교통 관련 사용금액에 대해 마일리지를 적립해주고 ‘에어 맥스’는 쇼핑 관련 이용금액에 마일리지를 적립해주는 점이 다르다.
주유·교통 특화 카드인 에어 마스터는 주유소, 액화석유가스(LPG), 전기차 충전소, 지하철 버스 등 대중교통과 택시 업종에서 전월 실적 50만 원 사용 시 이용금액 1500원당 1마일리지를 추가로 적립해준다.
쇼핑 특화 카드인 에어 맥스는 쿠팡과 컬리 같은 온라인 쇼핑몰, 다이소 등 생활용품점, 올리브영, 스타벅스와 투썸플레이스 등 카페 등에서 사용한 금액 1500원당 1마일리지를 적립해준다. 또 아파트관리비 납부금액도 적립 대상에 포함된다. 단 아파트관리비에 대한 적립은 매월 최대 500마일리지까지 가능하다.
에어 마스터와 에어 맥스 모두 기본 적립 외 추가로 적립할 수 있는 마일리지 한도는 월 최대 2000마일리지다. 예를 들어 에어 마스터나 에어 맥스 카드로 월 100만 원을 이용하는 소비자가 추가 적립 대상 가맹점에서만 카드를 사용했다면 기본 적립 혜택으로 667마일리지에 추가로 667마일리지를 받을 수 있다. 여기에 100만 원 이상 사용 시 주어지는 보너스 적립으로 200마일리지를 받으면 매달 총 1534마일리지를 쌓을 수 있다.
연회비는 에어 마스터 2만9000원(해외 ‘마스터’ 카드), 에어 맥스 4만3000원(해외 ‘아멕스’ 카드)이다. 2, 3개월 상시 무이자 할부 서비스도 제공된다.
김민권 BC카드 상무는 “에어 시리즈 2종은 마일리지 혜택을 유지하며 고객 결제 데이터 기반으로 실생활 업종 혜택을 강화한 카드”라며 “앞으로도 주유나 아파트관리비와 같이 고객이 실제로 많이 쓰는 지출 영역까지 혜택을 제공하는 카드를 출시해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.
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