해외 가맹점서 결제하면 스타벅스 별 3개씩 준다

우리금융그룹 계열사 우리카드가 전 세계 스타벅스에서 스타벅스 리워드 별을 적립할 수 있는 여행 특화 카드 ‘스타트래블 우리카드’를 1일 공식 출시했다. 이번 신상품은 스타벅스 마니아와 해외여행을 즐기는 고객을 동시에 겨냥한 것으로 기존 스타벅스 제휴 카드보다 낮은 전월 실적 조건과 연회비를 앞세워 진입 장벽을 대폭 낮춘 것이 특징이다.
가장 눈에 띄는 혜택은 스타벅스 리워드 별 적립 구조다. 국내 스타벅스 이용 시에는 누적 금액 2만 원당 별 1개를 한도 없이 적립할 수 있으며 해외에서는 스타벅스를 포함한 전체 해외 가맹점에서 누적 금액 2만 원당 별 3개(월 한도 30개)를 쌓을 수 있다. 사실상 해외여행 중 모든 소비에서 스타벅스 별을 적립할 수 있는 셈이다. 해외 사용에 따른 비용 부담도 덜었다. 트래블월렛과의 제휴를 통해 해외 서비스 수수료 0.3%와 국제 브랜드 수수료 1.1%가 모두 면제된다.
일상 소비 혜택도 충실히 갖췄다. 여행·공연·도서·뷰티·건강 등 생활 밀착 업종에서 결제금액의 2%를 포인트로 적립할 수 있다. 대상 가맹점은 여기어때, NOL야놀자, 인터파크티켓, YES24티켓, 교보문고, 올리브영, 다이소, 스포츠시설, 컬리 등으로 2030세대의 주요 소비 채널을 포함했다.
서비스 이용 조건도 경쟁력 있게 설계했다. 전월 실적 기준은 국내외 합산 30만 원으로 기존 스타벅스 제휴 카드 대비 낮은 수준이다. 연회비는 2만8000원으로 책정해 스타벅스 리워드 별 적립과 국내 포인트 적립 혜택을 부담 없이 누릴 수 있도록 했다.
카드 디자인에도 공을 들였다. 스타벅스의 인기 캐릭터 ‘베어리스타’를 활용해 총 3종의 카드를 선보인다. 카드 발급 시 베어리스타 스티커팩을 함께 제공해 소장 가치도 높였다.
출시를 기념한 이벤트도 풍성하다. 이달 말까지 이 카드로 15만 원 이상 사용한 우리카드 신규 고객에게는 15만 원 상당의 스타벅스 리워드 별 250개를 증정한다. 또한 다음 달 말까지 3만 원 이상 이용한 모든 고객을 대상으로 한 별도 이벤트도 함께 진행된다.
우리카드 관계자는 “스타트래블 우리카드는 스타벅스를 일상처럼 즐기면서 해외여행도 자주 떠나는 고객에게 최적화된 상품”이라며 “낮은 진입 조건과 실생활 밀착 혜택을 통해 폭넓은 고객층에게 실질적인 가치를 전달할 것”이라고 밝혔다. 스타트래블 우리카드는 우리카드 앱 및 홈페이지, 전국 우리은행 영업점에서 신청 가능하다.
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