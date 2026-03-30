[경제계 단신]GS건설, 중동 근무직원에 특별휴가 등 제공 外

안녕하세요 산업2부 임유나 기자입니다. 겸손하게 배우고 집요하게 취재하겠습니다.

■ GS건설, 중동 근무직원에 특별휴가 등 제공



GS건설은 중동 국가별 위험도에 따라 해외 수당 수준을 상향하고 귀국 시 호텔 숙박권과 항공권 등 경비와 특별휴가를 제공하겠다고 29일 밝혔다. 현재 GS건설 직원들은 사우디아라비아, 이라크, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트에서 근무하고 있다. 허윤홍 대표는 27일 “임직원 여러분의 안전을 최우선 가치로 삼고 필요한 모든 조치를 적극 시행할 것”이라고 현장에 남은 임직원들에게 메시지를 보냈다.

■ 포스코이앤씨, 전사 AI챌린지 개최



포스코이앤씨가 구성원의 인공지능(AI) 실무 역량 강화를 위해 ‘전사 AI 챌린지’를 개최한다고 29일 밝혔다. 24일부터 두 달간 진행되는 이번 대회는 보고서 작성 방식 개선, 일하는 방식 혁신, AI 활용 확대와 활성화를 목표로 한다. 참가자들은 사전 교육을 받은 후 회사 홍보영상, 보고서 작성 등 관심 분야에 자유롭게 참여할 수 있다. 우수 성과자에게는 최대 1000만 원의 상금과 해외 연수 기회가 제공된다.

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