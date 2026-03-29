‘이란 전쟁’에 은행 주담대 고정금리 7% 돌파…내달 더 오를수도

국내 은행들의 주택담보대출(주담대) 고정 금리가 7%대를 넘어서면서 이른바 ‘영끌족’(영혼까지 끌어모은 대출로 투자한 사람)의 이자 부담이 커지고 있다. 국내외 중앙은행의 기준 금리가 인상될 수도 있다는 전망이 대출 금리의 지표가 되는 시장 금리에 반영된 영향으로 풀이된다. 중동 사태의 여파로 유가가 급등하는 등 물가 상승 우려가 커지자, 주요국들이 금리를 내릴 것이라는 기대가 약해지고 있다.
●주담대 고정금리 41개월 만에 7% 돌파
29일 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 27일 기준 주담대 혼합형 고정금리는 연 4.410~7.010%였다. 주담대 혼합형 금리가 7%를 넘어선 것은 2022년 10월 이후 41개월 만에 처음이다.
고정금리를 산정하는 기준인 은행채 금리가 치솟은 영향이 컸다. 5년 만기 은행채 금리는 지난해 말 3.499%에서 이달 27일 4.119%로 0.670%포인트 뛰었다. 특히 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 본격화된 지난달 말 이후 은행채 금리는 0.547%포인트 뛰었고, 같은 기간 주담대 혼합형 고정금리도 0.310%포인트 올랐다.
대출금리가 오르면서 원금과 이자를 갚지 못하는 소비자들도 늘고 있다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 올 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 지난해 12월(0.27%)보다 0.2%포인트 뛰었다.
문제는 시장 금리가 당분간 하락하기 어렵다는 점이다. 중동 사태 장기화로 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 ‘스태그플레이션’ 우려가 커졌기 때문이다. 이에 주요국 중앙은행들은 기준금리 인하 기조를 내려놓고 동결이나 인하 방침을 검토하기 시작했다. 이승훈 KB금융연구소 경제연구센터장은 “향후 고유가가 예상보다 장기간 이어지면 주요 중앙은행들이 인플레이션 가능성에 대비해 기준금리를 인상할 가능성도 있다”라며 “특히 유로존(유로화 사용 21개국)은 물가 상승 둔화 속도가 느리고 임금 상승 압력도 커 금리 인상 시점이 미국보다 빠를 수도 있다”고 전망했다.
●내달부터 고가 주담대 가산금리 오를 듯
다음 달부터는 고가 주담대의 가산 금리도 오를 가능성이 있다. 고가 주담대를 많이 취급한 은행의 주택금융신용보증기금(주신보) 출연금 부담이 커지기 때문이다. 은행들은 이 부담을 가산 금리에 반영할 수 있다.
올해 1월 금융당국이 논의한 주신보 출연요율(기준요율) 개편안이 다음 달 1일부터 반영된다. 금융기관들은 주담대, 전세대출 등 주택 관련 대출에 대한 출연료를 주신보에 납부하고 있는데, 종전까지 출연요율은 ‘대출 유형’에 따라 차등 부과됐으나 다음 달부터는 산정 기준이 ‘대출액’으로 바뀐다. 이에 따라 4억 원이 넘는 고액 대출을 많이 내준 은행일수록 출연료 부담이 커진다. 은행은 고액 주담대에 대한 출연요율이 높아져 비용 부담이 커지는 만큼 고액 주담대를 더욱 까다롭게 심사할 것으로 전망된다. 은행권 관계자는 “일부 은행은 높아진 출연요율 부담을 가산 금리에 반영하는 기류도 나타날 수 있다”고 했다.
전문가들은 사실상 시장 금리 상승기가 지속될 것으로 보여 재테크 전략을 바꿔야 한다고 조언한다. 대출을 빨리 갚고 예금 상품이나 달러 등 비교적 안전한 자산의 투자 비중을 늘릴 필요가 있다는 설명이다.
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