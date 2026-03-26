총상금 1억 1000만 원 규모 ‘제27회 여성창업경진대회’ 내달 16일까지 참가 접수

중소벤처기업부 주최, (재)여성기업종합지원센터 주관 ‘제27회 여성창업경진대회’의 참가자 신청 접수가 시작됐다.
이번 대회는 여성 특화 분야 발굴 및 육성을 위한 국내 유일의 여성 특화 창업경진대회로, 창업 후 7년 미만의 여성 창업기업팀 및 예비 여성창업팀이면 누구나 참가 가능하다.
모집 분야는 ▲펨테크, 바이오·헬스케어, 빅데이터·인공지능(AI) 등 기술·혁신 분야 ▲여성·가족케어, K-뷰티, K-푸드 등 라이프·소비재 분야로 나뉘어 진행되며, K-뷰티, K-푸드, 펨테크 등 여성 강점 분야 참가자를 우대한다.
총 상금은 1억1000만 원 규모다. 대상 수상팀에게는 중소벤처기업부 장관상과 함께 2000만원의 상금이 지급되며, 여성창업기업팀은 최대 1000만원 규모의 사업화 자금이 지원될 예정이다. 또한 ‘도전 K-스타트업 2026’ 여성리그 예선 참여 기회를 제공하고, 참가팀을 대상으로 모의발표대회 및 전문가 컨설팅 등 후속 지원을 실시한다.
아울러 여성 창업기업 간 네트워킹 기회제공, 전국 18개 센터 창업보육실 입주 및 센터 주관 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 참여시 가점 부여 등 다양한 수상팀 혜택도 마련됐다.
이번 대회 참가자를 위한 권역별 설명회도 진행될 예정으로, 내일(27일) 천안을 시작으로 오는 31일 서울, 4월 3일 대구, 7일 서울 2차 설명회가 지역센터에서 진행된다.
이번 ‘제27회 여성창업경진대회’ 신청 접수는 지난 23일 시작됐으며, 오는 4월 16일 오후 3시까지 진행된다. 여성기업종합정보포털에서 안내 및 교육을 수강할 수 있으며, 대회 신청은 K-스타트업 홈페이지를 통해 가능하다.
대회 관계자는 “여성 창업자들이 보다 안정적으로 도전하고 성장할 수 있는 환경을 조성하고자 한다”며 “단순한 경쟁을 넘어 여성 창업자들의 기술력과 아이디어를 실질적인 사업화로 연결할 수 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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