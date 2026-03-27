‘K 매운맛’의 단짝 쿨피스, 15년 만에 신제품 ‘바나나맛’ 출시

[Food&Dining] 동원F&B
44시간 배양한 생유산균 함유
볶음면-떡볶이 등과 환상 궁합
국내 넘어 세계인의 입맛 공략
쿨피스는 1980년 출시된 국내 최초의 유산균음료다. 특유의 부드럽고 달콤한 맛으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받으며 올해로 출시 46년째를 맞았다. 최근에는 신제품 ‘쿨피스 생(生) 바나나’를 출시했다.
쿨피스 생 바나나는 2011년 이후 15년 만에 추가된 새로운 맛이다. 전 세계적으로 K푸드의 매운맛이 인기를 끌고 있는 가운데 바나나의 달콤함과 쿨피스 특유의 새콤함을 조화롭게 담아 매운맛에 특화된 제품으로 선보였다. 또한 44시간 동안 배양한 생(生)유산균이 들어 있어 장 건강에 도움을 줄 수 있다.
복숭아·파인애플·자두 맛에 이어 바나나 맛이 추가된 쿨피스는 다양한 라인업을 앞세워 지속 성장하고 있으며 연간 판매량은 8000만 개에 달한다. 최근에는 떡볶이 등 매운 음식과 궁합이 좋은 대표 K음료로 자리매김하며 국내외에서 인기를 얻고 있다.
동원F&B 관계자는 “익숙한 장수 브랜드에 새로운 재미를 더하기 위해 이번 신제품을 기획했다”며 “앞으로도 지속적인 연구개발로 전 세계인을 사로잡는 K음료 대표 브랜드로 자리매김할 것”이라고 말했다. 유산균음료 쿨피스, 매운 음식 ‘단짝’ 자리매김
1980년 출시된 쿨피스는 그 패키지와 맛을 흉내 낸 아류 제품까지 나왔을 정도로 인기 있는 국민 음료이자 꾸준한 사랑을 받아온 스테디셀러다. 쿨피스의 매출은 최근까지 연평균 10%가량 꾸준히 성장하고 있다.
쿨피스는 특히 얼려 먹으면 더욱 맛있게 즐길 수 있다. 방과 후 학교 앞 문방구에서 판매하는 ‘쿨피스 슬러시’를 맛보기 위해 아이들이 줄을 늘어서 있는 모습은 1980∼90년대의 흔한 광경이었다.
쿨피스의 흥행에 힘입어 수많은 음료업체가 유사 제품을 연달아 출시했고 1987년에는 무려 10개사의 유산균음료 제품이 경쟁을 벌이기도 했다. 오랜 기간 펼쳐진 각축전은 쿨피스의 승리로 끝났다. 쿨피스는 현재 국내 유산균음료 시장점유율 1위를 차지하고 있다.
쿨피스는 특히 매운 음식과 궁합이 좋아 ‘매운맛=쿨피스’라는 공식이 성립될 정도다. 떡볶이 전문점 등에서는 쿨피스가 필수 메뉴로 판매되고 있다. 동원F&B는 복숭아 플레이버에 이어 파인, 자두 과즙을 첨가한 신제품 2종을 추가해 라인업을 강화했다. 또한 매운 음식에 잘 어울리는 음료라는 점을 부각시키기 위해 제품 패키지에 ‘쿨피스를 맛있게 즐기는 법’을 넣기도 했다.
2014년에는 유산균음료와 탄산음료의 장점을 조합한 ‘쿨피스톡’을 출시했다. 쿨피스톡은 기존 쿨피스 마니아들이 좋아하던 부드럽고 달콤한 맛은 그대로 유지하되 짜릿한 탄산을 첨가해 청량감과 시원함을 더한 유산균 탄산음료다. 여름철에 수박, 사과 등 과일과 섞어 화채로 먹거나 차갑게 얼려 먹으면 더욱 맛있다.
동원F&B는 헬시플레저 트렌드에 맞춰 쿨피스톡을 제로 칼로리로 리뉴얼한 ‘쿨피스톡 제로’를 선보이기도 했다. 쿨피스톡 제로는 기존 쿨피스톡의 부드럽고 달콤한 맛은 그대로 유지하고 당과 칼로리를 낮춰 당 걱정 없이 즐길 수 있는 음료다. 쿨피스톡 제로는 복숭아 맛, 파인애플 맛 등 2종으로 구성됐으며 포스트바이오틱스 성분이 들어 있어 장 건강에 도움을 줄 수 있다.
쿨피스는 K푸드 흥행과 함께 ‘매운맛 열풍’이 더해지면서 다시 한번 소비자들의 많은 관심을 받고 있다. 볶음면, 마라탕, 떡볶이 등 한국의 맛으로 시작해 전 세계적으로 확산된 매운맛 제품에는 반드시 쿨피스가 따르기 때문이다.
동원F&B 관계자는 “K푸드가 확산되고 한국적인 매운맛이 보편적으로 인기를 얻게 되면서 쿨피스의 위상도 함께 높아지고 있다”며 “쿨피스가 국내를 넘어 전 세계인의 입맛을 사로잡을 수 있도록 다양한 신제품 출시와 연구개발에 박차를 가할 것”이라고 말했다.
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