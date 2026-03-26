골프-자녀교육… PB가 라이프스타일 제안

SC제일은행은 지난해 서울 압구정 프라이빗 뱅킹 센터 개점을 시작으로 고액 자산가(Affluent) 고객을 위한 ‘차세대 프라이빗 뱅킹 모델’을 운용하고 있다. 싱가포르, 홍콩, 아랍에미리트(UAE) 등 글로벌 시장에서 검증된 자산관리 센터 모델을 국내 실정에 맞춰 도입한 것이다. 자산 10억 원 이상의 고객에게 최적화된 금융 솔루션과 차별화된 라이프스타일 경험을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.
SC제일은행은 투자·외환·보험 등 각 분야 전문가 그룹을 통해 글로벌 하우스 뷰를 바탕으로 한 정교한 포트폴리오를 제안한다. 특히 압구정 센터 소속 관계관리자(RM)는 최소 10년 이상의 관련 경력을 보유하고 있으며 세계적 경영대학원인 인시아드(INSEAD)와 연계된 ‘SC-INSEAD 웰스 아카데미’를 수료한 금융 전문가들로 구성돼 전문적인 자산관리 서비스를 제공한다. 아울러 고객의 비즈니스 인사이트, 자녀 교육, 스포츠 및 문화적 취향을 아우르는 라이프스타일 전반의 경험도 함께 제공할 계획이다.
오는 5월에는 ‘마스터클래스’가 개최된다. 마스터클래스는 각 분야 전문가 및 업계 리더들의 인사이트를 공유하며 고액 자산가 고객의 비즈니스 의사결정에 실질적인 도움을 주고자 마련된 ‘사고 리더십’ 프로그램이다.
이번 마스터클래스에는 SC제일은행 프라이빗 뱅킹 센터 1호 고객인 한국 여자 골프 ‘레전드’ 박세리가 참여한다. 현장 추첨으로 선정된 고객을 대상으로 원포인트 레슨과 프로골퍼의 1대1 레슨, 프라이빗 디너 등이 진행될 예정이다.
자녀 교육에 관심이 높은 고객을 위한 ‘GFLP(Global Future Leader Program)’도 운영된다. 영국 옥스퍼드, 케임브리지대에 재학 중인 멘토들이 참여해 프라이빗 뱅킹 고객 자녀들에게 비판적 사고와 문제 해결 능력을 전수한다. 1대2 토론식 수업(Mock Tutorial)을 통해 글로벌 리더의 관점과 자기 주도적 소통 능력을 경험할 수 있는 기회도 제공한다.
세계적 상표와의 협업을 통한 생활양식 서비스도 확대 중이다. 다음 달 포르쉐 공식 딜러 SSCL과 협업해 포르쉐 센터 부산 및 포르쉐 스튜디오 한남에서 SC제일은행 고객을 초청해 신차 전시 투어를 진행한다. 하반기(7∼12월)에는 아트 옥션 프리뷰와 프라이빗 도슨트 세션 등 고객의 예술적 요구를 충족시키는 문화 경험도 선사할 계획이다. 사친 밤바니 SC제일은행 Affluent·자산관리부문 부행장은 “글로벌 은행으로서의 강점을 활용해 자산관리의 전문성은 물론 고객의 삶을 풍요롭게 만드는 다각적인 라이프스타일 프로그램을 선보임으로써 차별화된 차세대 프라이빗 뱅킹 모델을 완성해 나갈 것”이라고 밝혔다.
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