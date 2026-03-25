건설기술인의 날 기념식 개최…유공자 42명에 표창

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서진철 HK건축사사무소 대표이사(72·사진)가 25일 서울 강남구 건설회관에서 열린 ‘2026 건설기술인의 날’ 기념식에서 금탑산업훈장을 받았다. 서 대표는 인천국제공항 2터미널교통센터, KTX 용산·오송역사 등 주요 시설물 설계에 참여해 건설기술 발전에 공헌한 점을 인정받았다.



국토교통부는 이날 유공자 42명에게 정부포상 및 국토교통부 장관 표창을 수여했다. 산업포장은 유광산 ㈜유광토건 대표이사(66)와 이상학 ㈜동일기술공사 대표이사(60)가 각각 받았다. 대통령 표창은 이지영 한국도로공사 센터장 등 4명이 받았다.



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