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경제
건설기술인의 날 기념식 개최…유공자 42명에 표창
동아일보
업데이트
2026-03-25 14:42
2026년 3월 25일 14시 42분
입력
2026-03-25 14:40
2026년 3월 25일 14시 40분
이축복 기자
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서진철 HK건축사사무소 대표이사(72·사진)가 25일 서울 강남구 건설회관에서 열린 ‘2026 건설기술인의 날’ 기념식에서 금탑산업훈장을 받았다. 서 대표는 인천국제공항 2터미널교통센터, KTX 용산·오송역사 등 주요 시설물 설계에 참여해 건설기술 발전에 공헌한 점을 인정받았다.
국토교통부는 이날 유공자 42명에게 정부포상 및 국토교통부 장관 표창을 수여했다. 산업포장은 유광산 ㈜유광토건 대표이사(66)와 이상학 ㈜동일기술공사 대표이사(60)가 각각 받았다. 대통령 표창은 이지영 한국도로공사 센터장 등 4명이 받았다.
#2026 건설기술인의 날
#국토교통부
이축복 기자 bless@donga.com
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