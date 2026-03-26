평일엔 운동화, 주말엔 등산화… 경계 허문 ‘멀티로드화’

[Leisure& DA스페셜]K2
여행부터 하이킹까지 하나로… ‘멀티플라이 라이저’ 쿠션 최고
세계 첫 고어텍스 하이브리드… ‘플라이하이크 스카이’ 출시
외부 습기 차단, 내부 땀 배출
날씨가 풀리고 본격적인 야외 활동이 시작되는 3월 말. 봄 산행과 여행 시 고려할 사항 중 하나는 바로 신발이다. 많이 걷고 많이 오르는 만큼 발의 컨디션을 최상으로 유지하고 피로를 줄이는 것이 그 어느 때보다 중요하기 때문이다.
아웃도어 브랜드 K2는 봄철 야외 활동을 즐기는 사람들을 위해 아웃도어 활동뿐 아니라 도심 산책, 여행 등 일상에서도 착용하기 좋은 다양한 신제품을 선보인다. 오르막길을 쉽고 편하게 걸을 수 있게 해주는 경량 하이킹화 ‘플라이하이크 스카이’와 어떤 길을 걸어도 편안한 뛰어난 쿠셔닝의 멀티로드화 ‘멀티플라이 라이저’가 그 주인공이다. 발의 피로는 줄이고 활동성은 높인 K2의 아웃도어 신발과 함께 올봄 어떤 길에서도 자신감 있게 걸어보자.
세계 최초 고어텍스 하이브리드 구조 ‘플라이하이크 스카이’
K2가 올봄에 출시한 ‘플라이하이크 스카이’는 세계 최초로 고어텍스 하이브리드 구조를 적용한 경량 하이킹화다. K2의 대표 하이킹화인 플라이하이크의 2026년 신제품으로 K2의 신발 기술력을 집약했다.
세계 최초로 ‘고어텍스 서라운드’와 ‘인비저블 핏’ 기술을 결합한 구조를 적용했다. 외부의 비와 습기는 차단하면서 신발 내부의 열기와 땀은 빠르게 배출해 장시간 착용해도 쾌적함을 유지하는 것이 가장 큰 특징이다. 동시에 불필요한 무게를 줄여 운동화를 신은 듯 가벼운 착화감을 구현했다.
안정성도 강화했다. 발의 뒤틀림을 최소화하는 ‘스파인 액트 시스템’을 적용해 보행 시 흔들림을 줄이고 추진력을 높였다. 미드솔(중창)에는 충격 흡수와 반발력을 동시에 강화한 ‘새티스 쿠셔닝 폼’을 적용해 발 피로도를 낮췄다.
아웃솔(밑창)에는 국내 산악 지형에 많은 화강암 환경에 최적화된 ‘엑스 그립’을 적용했다. 지그재그 패턴 설계로 접지력을 높여 미끄러운 지면에서도 안정적인 보행이 가능하다.
블랙, 화이트, 아이스 그레이, 크림, 라이트 핑크, 라이트 블루 등 6가지 색상이 있으며 가격은 25만9000원이다.
출근길부터 주말 산행까지 한 켤레로 ‘멀티플라이 라이저’
어떤 길을 걷든 편안한 신개념 멀티로드화 ‘멀티플라이 라이저’는 다양한 지형과 일상 환경에서 최상의 편안함을 제공하도록 설계된 제품이다. 하이킹, 트레킹뿐 아니라 여행, 산책 등 일상과 아웃도어를 넘나드는 활동에 최적화된 멀티 기능을 갖췄다.
특히 260㎜ 기준 300g 미만의 무게로 경량 설계를 적용해 오래 걸어도 발에 가해지는 부담을 줄였다. 내구성이 뛰어난 다이아 립 조직을 갑피에 적용해 가벼울 뿐 아니라 신발끈과 연결된 6개의 와이어링크가 발 전체를 감싸는 구조로 흔들림 없는 착화감을 선보인다. 또한 토캡부터 머드가드까지 이어지는 러버 시트를 적용해 거친 지면이나 돌부리 등 외부 충격으로부터 발을 안정적으로 보호한다.
미드솔에는 K2가 자체 개발한 새티스폼을 적용해 우수한 쿠셔닝과 반발력을 제공한다. 여기에 밑창 베이스 두께를 최소화한 ‘씬베이스 러그’ 기술을 적용해 무게 부담은 낮추고 접지력을 강화함으로써 다양한 지면 환경에서 안정적인 보행을 지원한다. 블랙, 크림, 그레이 세 가지 컬러로 출시되며 가격은 19만9000원이다.
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