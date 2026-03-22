삼성전자, 주한미국상공회의소 행사서 로봇청소기 분해 전시… “AI·보안 기술 직접 확인”

삼성전자는 20일 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 ‘2026 주한미국상공회의소(AMCHAM·암참) 이사진 취임식’에 참가해 신제품을 직접 분해한 형태로 전시했다고 밝혔다.
퀄컴 테크날러지스가 후원한 이번 행사에는 제임스 김 암참 회장을 비롯한 회원사 및 주요 기업 관계자 800여 명이 참석했고 ‘AI, 당신에게 더 가까이’를 주제로 퀄컴 ‘드래곤윙’ 칩셋을 탑재한 가전·모바일·PC 등 다양한 제품이 함께 소개됐다고 한다.
삼성전자 관계자는 제품을 분해해 전시한 이유에 대해 “내부에 탑재된 퀄컴 프로세서와 보안칩을 참석자들이 직접 눈으로 확인할 수 있도록 하기 위한 것”이라고 설명했다.
지난 2월 출시된 2026년형 비스포크 AI 스팀에는 퀄컴의 차세대 산업용 프로세서 드래곤윙 칩과 함께 3D 듀얼 장애물 센서, 라이더 센서, 초음파 센서 등 5개 센서가 탑재됐다고 한다.
주행·인식 성능도 주목할 만하다. 카메라 두 대로 물체를 입체적으로 파악하는 사람의 눈 방식을 적용했고 14가지 센서 데이터를 조합해 바닥 환경을 정밀하게 구분한 뒤 물걸레 사용 여부와 흡입력을 자동으로 조절한다고 한다.
특히 전면의 RGB 카메라와 적외선 LED를 활용해 커피·주스 같은 유색 액체는 물론 투명한 물까지 감지해 회피하거나 집중 청소할 수 있다고 한다. 170만 개의 사물·환경 이미지 데이터로 학습한 AI 모델도 적용됐다.
보안 기능도 강화됐다. 삼성전자 관계자는 “보안 솔루션 ‘녹스 매트릭스’와 ‘녹스 볼트’를 새롭게 탑재해 연결 기기 간 보안 위협을 상호 감지·차단하고 민감한 개인정보는 보안칩에 별도 저장해 보호한다”고 설명했다.
이를 바탕으로 과학기술정보통신부·한국인터넷진흥원(KISA) 주관 IoT 보안인증 최고 등급(‘Standard+’)을 획득했으며 개인정보보호위원회·KISA의 ‘개인정보보호 중심 설계(PbD)’ 인증도 로봇청소기 최초로 받았다고 한다. 국내에서 두 인증을 동시에 취득한 로봇청소기는 비스포크 AI 스팀이 유일하다.
김상표 퀄컴코리아 사장은 “비스포크 AI 스팀은 ‘홈 컴패니언’으로서 역할을 넓혀가고 있다”며 삼성전자와의 지속적인 협업 의지를 밝혔다.
문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “강력한 칩셋과 AI, 보안을 갖춘 비스포크 AI 스팀을 향후 세계 각지에서 선보일 것”이라고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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