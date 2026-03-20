자이S&D, 마포 ‘공덕역자이르네’ 4월 분양 예정

지하 4층~지상 20층 2개 동, 전용 48~59㎡ 178가구 일반분양
공덕역 초역세권에 직주근접·교육·자연·생활 인프라 갖춘 입지
자이S&D는 오는 4월 서울 마포구 도화동 일원에서 ‘공덕역자이르네’를 분양할 예정이라고 밝혔다.
단지는 마포로1구역 도시정비형 재개발 정비사업을 통해 조성되며, 지하 4층~지상 20층, 2개 동, 전용면적 48~59㎡ 총 178가구 규모로 공급된다. 지상 1~2층에는 근린생활시설이 함께 들어서는 주상복합 아파트로 계획됐다. 전용면적별로 살펴보면 △48㎡ 36가구 △52㎡ 36가구 △59㎡ 106가구 등 서울에서 선호도가 높은 소형 면적으로 구성됐다.
마포 일대는 ‘공덕파크자이’, ‘공덕자이’, ‘마포프레스티지자이’, ‘마포자이’ 등 자이 브랜드 타운이 형성돼 있다. 공덕역자이르네는 자이 패밀리 브랜드 단지로 공급돼 기존 자이 아파트들과 함께 마포 일대 가치를 더 높일 것으로 기대된다.
‘공덕역자이르네’는 도보 약 5분 거리에 지하철 5·6호선과 경의중앙선, 공항철도가 지나는 공덕역이 위치한 쿼드러플 초역세권 단지다. 지하철 5호선을 이용하면 광화문과 종로, 여의도 등 도심 주요 업무지구로 이동이 가능하며, 6호선을 통해 이태원·합정 등 주요 상권 접근도 수월하다. 경의중앙선과 공항철도 이용 시에는 홍대입구와 서울역, 청량리 등으로 이동할 수 있으며, 공항철도는 김포공항과 인천국제공항까지 환승 없이 이동 가능하다.
신안산선 개통도 예정돼 있어 향후 교통여건은 더욱 개선될 전망이다. 신안산선은 안산·시흥에서 여의도까지 총 연장 약 44.9㎞ 구간을 연결하는 광역철도 사업으로, 구간 내 15개 정거장이 들어설 예정이며 2028년 개통을 목표로 추진되고 있다. 여기에 여의도에서 공덕을 거쳐 서울역까지 약 5.7㎞ 구간을 연장하는 2단계 사업도 계획돼 있어, 사업 완료 시 수도권 서남부와 서울 도심 간 접근성은 한층 향상될 것으로 기대된다. 공덕역에 신안산선이 추가될 경우 5개 노선을 이용할 수 있는 펜타역세권으로 거듭날 전망이다.
이와 함께 강변북로와 올림픽대로, 내부순환로 등 주요 간선도로 진입이 용이해 차량을 이용한 서울 전역 이동도 편리하다. 공덕역 일대 버스정류장을 중심으로 일반·간선·지선·직행·공항버스 등 약 20여 개 노선이 운행되고 있어 대중교통 이용 여건도 우수하다.
교육환경도 우수하다. 단지 인근에는 염리초와 동도중이 도보권에 위치해 있으며, 명문 학군인 숭문중·고를 비롯해 서울여자중·고, 서울디자인고, 일성여자중·고 등 다양한 교육시설이 인근에 자리하고 있다. 마포구 내 대표 학원가로 꼽히는 대흥역 학원가도 가까워 사교육 접근성도 좋다. 또한 연세대, 서강대, 이화여대, 숙명여대 등 주요 대학으로의 접근성도 좋다.
반경 약 1km 이내에는 경의선숲길과 효창공원 등 녹지공간이 위치해 있어 쾌적한 주거환경을 갖췄다. 경의선숲길은 옛 경의선 철로 부지를 활용해 조성된 약 6.3km 길이의 선형 공원이며, 효창공원은 약 17만여㎡ 규모의 대형 근린공원으로, 단지 인근에서 산책과 휴식 등 도심 속 녹지공간을 가까이에서 누릴 수 있다.
생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 단지 인근에는 이마트(마포점) 등 대형마트를 비롯해 은행, 우체국, 병원, 카페, 편의점 등 다양한 생활편의시설이 밀집해 있어 일상생활이 편리하다. 마포아트센터도 가까워 공연과 전시 등 다양한 문화생활을 누릴 수 있다.
마포경찰서와 서울서부지방검찰청, 서울서부지방법원 등 주요 공공기관이 인접해 있어 행정 업무 처리가 용이하다. 마포구보건소를 비롯해 신촌세브란스병원, 신촌연세병원, 용산성심병원 등 주요 의료시설도 차량으로 가깝게 이용할 수 있어 전반적인 생활 편의성이 우수하다.
우수한 상품성도 돋보인다. 서울에서 희소성이 높은 소형 타입으로 선보이며, 일부 세대에는 4베이 구조와 외부 발코니 등을 적용해 개방감을 높였다. 또한 팬트리와 드레스룸 등을 마련해 수납공간과 공간 활용도를 높였다. 단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 라운지 등 입주민의 휴식과 여가를 위한 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.
자이S&D 분양 관계자는 “공덕역자이르네는 서울에서도 희소성이 높은 쿼드러플 초역세권 단지인데다 숲세권을 동시에 누릴 수 있는 우수한 주거환경을 갖췄다. 여기에 인근 자이 아파트와 함께 브랜드 타운을 형성할 예정으로 브랜드 프리미엄에 대한 기대감도 높다”며 “자이S&D의 브랜드 경쟁력과 기술력을 바탕으로 수요자들의 기대에 부응할 수 있도록 상품 완성도와 품질 확보에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
한편, 공덕역자이르네 견본주택은 서울특별시 서초구 서초동 일대에서 오는 4월 중 개관할 예정이다.
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