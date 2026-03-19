뉴트리시아코리아, 압타밀 제품 안전성 재확인 …“식약처 검사 결과 우려 성분 불검출”

뉴트리시아 코리아가 식약처의 해외 직구 압타밀 제품 검사 결과, 전 제품에서 우려 성분이 불검출됐다고 19일 밝혔다.
이번 조사는 식약처가 총 17종의 해외 직구 제품을 대상으로 진행했으며, 분석 결과 모든 제품에서 관련 성분이 검출되지 않은 것으로 확인됐다.
앞서 식약처는 지난 1월 국내 정식 수입·유통 제품을 대상으로 실시한 전수 조사에서도 관련 성분이 검출되지 않았다는 결과를 발표한 바 있다.
국내외 기관을 통한 제품 안전성 확인도 이어졌다. 지난 12일 독일의 독립 소비재 심사 기관인 외코테스트(Oeko-Test)에 따르면, 현지 유통 중인 일부 압타밀 제품군에서 우려 성분이 검출되지 않은 것으로 나타났다. 유럽 소아소화기영양학회(ESPGHAN) 또한 최근 유럽 내 분유 관련 이슈에 대해 현재까지의 조사 결과를 바탕으로 영유아 건강에 미치는 영향은 유효하지 않은 수준이라고 평가했다.
뉴트리시아 측은 제품 생산 공정 전반에 걸쳐 품질 및 안전 관리를 지속하고 있다는 입장이다. 생산 공정은 GMP 및 HACCP 기준에 따라 운영되며, 출고 전 500여 개 이상의 검사 항목을 거치는 것으로 알려졌다.
뉴트리시아 관계자는 “최근 국내외 기관의 발표를 통해 압타밀의 품질과 안전성이 객관적으로 확인된 점에 의미가 있다”며 “앞으로도 엄격한 품질 기준을 유지할 방침”이라고 밝혔다.
한편, 뉴트리시아 코리아는 소비자 대응의 일환으로 해외 직구 및 국내 유통 중인 일부 제품을 대상으로 교환 및 환불 등 고객 지원 프로그램을 운영 중이다. 이번 조치는 유럽식품안전청(EFSA)의 변경된 규정을 충족하기 위한 예방적 차원에서 진행되는 것으로 알려졌다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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