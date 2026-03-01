탄소섬유 의족으로 국대 선수 도전 뒷받침

HS효성첨단소재는 11일 서울 마포 본사에서 전달식을 열고 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달했다.
조현상 HS효성 부회장은 이날 직접 박 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하며 “‘내 다리는 한계가 없다’는 박 선수의 모토는 불가능에 도전해 가치를 만들어내는 HS효성의 철학과도 닮아 있다”며 “HS효성의 탄소섬유가 박 선수의 도전을 든든히 뒷받침하길 바란다”고 말했다. 박 선수는 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃고 3년 만에 태극마크를 달았다. 현재는 2026 아이치·나고야 장애인 아시안게임 금메달을 목표로 훈련하고 있다.
박 선수가 기존에 사용하던 금속 의족은 무게로 인해 장시간 사이클링 시 신체에 상당한 무리를 주는 문제가 있었다. 고충을 접한 HS효성첨단소재는 박 선수의 경기력 향상을 위해 탄소섬유를 활용한 특수 의족 제작 지원에 나섰다. 탄소섬유는 철에 비해 무게는 4분의 1 수준이지만 강도는 10배, 탄성은 7배에 달한다.
HS효성첨단소재는 탄소 소재 기술 개발·평가 등에서 협력 관계를 맺어온 전북대병원 탄소소재의료기기개발지원센터와 의족 제작에 착수했다. 센터는 탄소소재 의료기기의 설계부터 제조, 평가까지 할 수 있는 국내 유일 전문 연구기관이다.
탄소섬유 의족에는 HS효성첨단소재의 탄소섬유에 복합재료연구팀에서 개발한 고인성·무독성 프리프레그 수지 기술이 적용됐다. 여기에 탄소소재의료기기개발지원센터의 성형 가공 기술이 더해져 경량화를 이뤘다. 특히 박 선수의 신체 구조를 반영해 맞춤형으로 제작됐다. HS효성첨단소재는 지난해부터 박 선수를 공식 앰배서더로 선정하고 후원 중이다. 박 선수의 사이클링 거리에 비례해 기부금을 모금하는 프로젝트 등 다양한 후원 방안도 검토하고 있다.
최근 스포츠 장비의 경량화와 고성능화 추세에 따라 탄소섬유 적용 분야와 관련 수요가 꾸준히 확대되고 있다. HS효성첨단소재는 탄소섬유의 경량성·고강도·고탄성 특성을 활용한 스포츠 장비 연구개발을 진행 중이다. 양궁 활과 화살, 봅슬레이와 스켈레톤 썰매, 스키 폴 및 플레이트, 골프채, 하키 스틱, 낚싯대 등 다양한 스포츠용품에 탄소섬유를 적용하기 위한 협업을 국내외 장비 업체들과 추진 중이다.
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