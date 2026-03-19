SK AX, 에이전틱 AI 기반 ‘엑스젠틱와이어’ 론칭… “업무 효율 넘어 생산성 극대화하는 AI”

신규 통합 브랜드 ‘AXgenticWire’ 출범
스스로 판단·실행 ‘에이전틱 AI’가 기업 구조 재설계
“직원 업무 효율 넘어 기업 생산성 향상”
AI 에이전트 협업 ‘멀티 에이전트 체계’ 적용
“업무뿐 아니라 기업 운영 전반 최적화 제공”
SK AX가 AI 브랜딩을 통해 기업 운영혁신 가속화에 나선다.
SK AX(사장 김완종)는 19일 새로운 통합 브랜드 ‘엑스젠틱와이어(AXgenticWire)’를 론칭하고 본격적으로 브랜드를 운영한다고 밝혔다. 에이전틱 AI를 기반으로 기업 시스템을 최적화하고 운영 효율을 극대화한다는 취지다.
엑스젠틱와이어는 스스로 판단하고 실행하는 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’와 기업 구조를 근본적으로 재설계하는 ‘리와이어(Rewire)’를 합쳐서 만든 브랜드다. 에이전틱 AI가 기업 의사결정과 운영 전반을 최적화하도록 혁신하겠다는 의미를 담았다고 한다.
최근 생성형 AI 기술 발달로 특정 업무를 자동화하는 AI 에이전트 활용이 늘면서 여러 영역의 AI 에이전트 간 협업을 조율하고 기업 운영을 안정적으로 관리하는 통합 체계 필요성이 높아지고 있다. 개별 AI 도입으로 업무 효율은 일정 수준에 도달했지만 기업 전반 생산성 향상에 미치는 영향은 제한적이기 때문이다.
기업들의 이런 요구에 맞춰 SK AX는 ‘AI 리더블데이터(Readable Data)’를 기반으로 다양한 AI 에이전트들이 협업해 추론과 의사결정, 실행까지 수행하는 멀티 에이전트(Multi-Agent) 운영 환경을 제공한다. AI 리더블데이터는 AI 모델이 즉각적으로 이해하고 학습할 수 있도록 구조화된 데이터를 말한다. 여기에 SK AX는 그동안 축적한 ‘AI Ops(AI for IT Operations, AI 활용 IT 시스템 자동화·지능화 기술)’ 역량을 더해 기업별 시스템에 맞는 안정적인 AX 운영 기반을 제공하게 된다.
SK AX 측은 “각 AI 에이전트별 부분 최적화가 아닌 기업 운영 전반을 최적화하는 오케스트레이션(Orchestration)이 엑스젠틱와이어 브랜드가 지향하는 가치”라며 “기업들은 엑스젠틱와이어 운영 체계를 통해 비용 절감과 품질 안정성을 확보하고 데이터 보안과 거버넌스 관리까지 가능해질 것”이라고 설명했다.
산업계가 AI 단순 활용을 넘어 AI가 자율적으로 판단하고 실행하는 에이전틱 AI로 근원적 전환점을 맞이하게 됐다는 평가다. 특히 다수 AI 에이전트의 판단과 실행이 서로 충돌하지 않게 조율하는 ‘멀티 에이전트’ 운영 환경은 기업 전체 최적화의 핵심으로 SK AX의 차별적 경쟁력이라는 분석이다. SK AX의 에이전틱 AI 기술은 글로벌 첨단 제조 기업의 공급망(SCM) 운영 혁신에 활용되고 있다. 기존에는 여러 시스템에 분산된 데이터를 사람이 직접 취합해 분석하고 생산 계획을 수립했다. 에이전틱 AI 운영 체계는 다양한 데이터가 실시간 연결돼 즉각 수요와 재고 분석을 수행한다. 이를 통해 생산 계획 수립에 소요되는 시간을 획기적으로 단축 가능하다. 수요 변동이나 재고 부족 등 이슈 발생 시에도 AI 에이전트들이 협업을 통해 원인을 분석하고 대응 방안을 도출하는 개념이다. SK AX는 의사결정 속도를 높일 수 있고 실시간 공급망 이슈에 탄력적으로 대응할 수 있다고 전했다.
업계에서는 에이전틱 AI 시대를 대비한 기업과 그렇지 않은 기업간 실력 격차가 갈수록 벌어질 것으로 전망하고 있다. 글로벌 컨설팅업체들에 따르면 에이전틱 AI로 기업 운영을 재구성한 기업은 그렇지 않은 기업보다 높은 생산성 혁신을 이뤄내고 약 2배 높은 매출 성장률과 40% 넘는 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.
차지원 SK AX 최고AI혁신책임자(CAIO, Chief AI Innovation Officer)는 “에이전틱 AI 시대에는 AI 모델 자체 성능보다 그 판단이 기업 운영이나 업무 안에서 실제로 작동하도록 만드는 구조가 경쟁력을 좌우한다”며 “엑스젠틱와이어(AXgenticWire) 브랜드는 실제 산업 현장에서 검증된 ‘엔드투엔드(End to end) 엔터프라이즈 AI 풀스택(Full Stack) 실행 체계’를 확산해 기업 의사결정과 운영 효율을 극대화할 것”이라고 말했다.
댓글 0