“더 큰 가치를 항해”…HDC그룹, 창립 50주년 맞아 새 슬로건·CI 공개

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 18일 15시 43분

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HDC그룹은 18일 서울 용산구 드래곤시티에서 창립 50주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 HDC그룹은 새로운 슬로건 ‘더 큰 가치를 향하여’를 공포하고 신규 기업이미지(CI)도 공개했다.

HDC그룹은 그룹 포트폴리오를 라이프, AI, 에너지 등 3대 부문으로 전격 재편한다. 건설 계열사인 HDC현대산업개발을 ‘IPARK현대산업개발’로 변경하는 등 라이프 사업 부문 계열사는 기존 ‘HDC’ 대신 ‘IPARK’를 전면에 내세운다.
#HDC그룹#더 큰 가치를 향하여#HDC현대산업개발
이축복 기자 bless@donga.com
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