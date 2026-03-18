국내 중고폰 시장 3조 원 시대… 스마트한 처분법은?

경기불황과 고물가가 이어지면서 중고품 시장 규모가 확대되는 가운데, 중고 휴대전화 시장 역시 빠르게 확대되고 있다. 정보통신정책연구원(KISDI)에 따르면 2025년 기준 국내 중고폰 시장은 연간 거래량 1000만 대, 규모 3조 원대에 진입하며 활기를 띠고 있다.
소비자가 중고폰을 처분하는 경로는 온·오프라인 전반에 걸쳐 다양해졌다. 전통적인 방식인 동네 중고폰 전문 매장은 현장에서 즉각적인 진단과 정산이 가능하다는 점이 특징이다. 대형마트 등에 설치된 무인 매입기(키오스크)는 기기를 넣으면 상태를 점검한 뒤 가격을 책정해 계좌로 입금해 주는 비대면 방식을 취한다.
최근에는 번개장터 등 온라인 플랫폼 기반의 매입 서비스도 자리 잡았다. 사용자가 기종과 상태를 입력해 예상가를 확인한 뒤 기기를 보내면 최종 감정가에 따라 정산받는 구조다.
소비자의 최대 관심사인 매입가를 분석한 결과, 최신 플래그십 모델일수록 온라인 플랫폼의 가격 경쟁력이 높은 것으로 나타났다.
실제 최고 등급(S등급) 기준 아이폰 17 Air(256G)의 경우 온라인 플랫폼 번개장터의 매입가는 96만9000원인 반면, 키오스크 채널은 77만 원으로 약 20만 원의 차이를 보였다. 갤럭시 S25 울트라 역시 플랫폼 매입가가 로드샵 형태의 전문 매장보다 10만 원 이상 높게 책정됐다. 반면 매입가 5만 원 이하의 저가형이나 구형 기기는 채널별 가격 차이가 미미했다.
온라인 플랫폼이 높은 매입가를 제시할 수 있는 배경으로는 낮은 운영 고정비가 꼽힌다. 오프라인 매장은 임대료와 인건비 등이 발생하고, 키오스크 역시 기기 유지비와 수거 물류비가 발생한다. 반면 온라인 플랫폼은 물리적 거점 비용을 줄인 만큼의 마진을 소비자 매입가로 환원할 수 있는 구조다. 한 업계 관계자는 “오프라인 유통업체는 매장을 유지하기 위한 마진 확보가 필수적이지만 플랫폼은 규모의 경제를 통해 유통 단계를 단순화해 소비자에게 유리한 가격을 제안할 수 있다”고 설명했다.
온라인 거래의 약점으로 꼽혔던 물류 문제도 개선되고 있다. 주요 플랫폼들은 전국 5만여 개의 편의점 택배망과 연동해 24시간 접수를 지원하거나 방문 수거 서비스를 도입하며 접근성을 높였다.
개인정보 유출 우려에 대한 제도적 장치도 마련됐다. 정부는 소비자가 안심하고 휴대폰을 팔 수 있도록 ‘중고폰 안심거래 인증사업자 제도’를 시행하고 있다. 전문 장비로 데이터를 완전 삭제했음을 보증하는 업체에만 인증 마크를 부여하며, 현재 번개장터, 민팃 등 주요 업체들이 이 인증을 획득해 운영하고 있는 것으로 파악됐다.
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