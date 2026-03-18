HACCP로 증명한 무결점 품질… 한돈의 새로운 기준

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 한돈 부문 / 9년 연속
대전충남양돈농협의 대표 브랜드 ‘포크빌 포도먹은돼지’가 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 한돈(韓豚) 부문에서 9년 연속 대상을 이어가며 대한민국 대표 한돈 브랜드로서의 경쟁력을 입증했다.
포크빌포도먹은돼지
포크빌은 돼지고기를 뜻하는 포크와 마을을 의미하는 빌의 합성어로 ‘이웃 모두가 건강한 마을’을 만들겠다는 가치를 담고 있다. 9년 연속 수상은 기본에 충실한 품질과 꾸준한 브랜드 관리가 소비자 신뢰로 이어진 결과로 평가된다.
포크빌의 핵심 경쟁력은 생산부터 유통까지 전 과정을 책임지는 통합 경영 시스템에 있다. 특히 전 과정 HACCP 안전관리 통합인증을 통해 위생과 안전 기준을 엄격히 관리하며 고품질 한돈 생산 체계를 구축했다.
포크빌은 브랜드 농가를 대상으로 현장 컨설팅과 전문교육을 지원해 안정적인 고품질 돈육 생산을 돕고 있다. 이와 함께 온라인 유통망 강화와 신제품 개발을 통해 소비자 접점을 확대하며 바쁜 현대인이 언제 어디서나 신선한 한돈을 쉽게 접할 수 있도록 하고 있다.
‘농장에서 식탁까지 고객의 행복 추구’를 지향하는 포크빌은 안전과 품질을 기반으로 대한민국 한돈 브랜드의 새로운 기준을 제시하고 있다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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