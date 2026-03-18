자연스러운 볼륨에 주름 개선… 글로벌 필러 시장 선도

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 히알루론산 필러 부문 / 2년 연속
쥬비덤
한국애브비의 필러 브랜드 ‘쥬비덤’이 자연스러운 시술 결과와 높은 환자 만족도를 바탕으로 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 히알루론산 필러 부문 2년 연속 대상을 차지했다.
쥬비덤은 미국 FDA 승인을 받은 제품으로 10년 이상 전 세계 100여 개국에서 판매되며 안전성과 효과를 인정받았다.
쥬비덤은 고유 특허기술인 ‘바이크로스’ 기술을 적용한 히알루론산 필러다. 제품 라인은 △쥬비덤 볼벨라 with 리도카인(얼굴 및 입술 잔주름 개선) △쥬비덤 볼리프트 with 리도카인(안면부 주름 개선) △쥬비덤 볼루마 with 리도카인(안면부 볼륨 개선) △쥬비덤 볼룩스(턱 볼륨 개선) 등 4종으로 구성돼 시술 부위와 목적에 맞는 ‘부위별 맞춤형’ 시술이 가능하다. 히알루론산 농도와 교차 결합 구조에 따른 제형 특성을 바탕으로 자연스러운 볼륨 형성과 주름 개선 효과를 제공하는 것이 특징이다. 환자의 얼굴 구조와 노화 단계를 분석해 쥬비덤의 시술 가이드라인인 ‘MD 코드’를 기반으로 개인 맞춤 시술이 이뤄진다.
임상연구 결과 볼벨라와 볼리프트는 입술 부위 주름 및 팔자주름 시술 1개월 후 각각 96.6%, 94%에서 환자 만족도를 보였다. 볼룩스와 볼루마는 각각 95.2%, 97.4%로 모든 제품군에서 90% 이상의 환자 만족도를 보였다.
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