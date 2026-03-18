115년 피부 과학의 노하우… 글로벌 1위 스킨케어 브랜드

독일 바이어스도르프의 스킨케어 브랜드 ‘니베아’가 ‘2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 스킨케어 부문 대상을 수상하며 높은 소비자 만족도를 입증했다.
니베아는 1911년 출시 이후 115년간 축적된 피부 과학 연구를 바탕으로 글로벌 스킨케어 시장에서 입지를 이어오고 있다. 약 1290명의 과학자가 참여하는 글로벌 연구 네트워크를 통해 매년 1700여 건의 연구를 진행하며 제품 효능과 안전성을 검증하고 있다. 현재 니베아는 전 세계 173개국에서 다양한 스킨케어 제품을 선보이고 있으며 글로벌 시장조사기관 유로모니터 인터내셔널 조사에서 보디케어·핸드케어·페이스케어 부문 글로벌 판매 1위를 기록했다.
대표 제품인 ‘니베아 SOS 리페어 앤 케어 바디로션’은 진정·수분·장벽 케어를 돕는 3중 보습 효과를 강화한 제품이다. ‘니베아 리페어 앤 케어 크림’은 덱스판테놀(B5)을 함유해 피부 장벽 개선과 보습 케어에 도움을 준다. 이와 함께 ‘니베아 데오드란트 드라이 콤포트’와 ‘니베아 립케어 히알루론 모이스처 플러스’ 등 다양한 제품으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.
니베아는 오는 23일 네이버 신상 위크를 통해 스킨케어 성분을 더한 데오드란트 신제품 ‘더마 컨트롤’과 ‘UV 스페셜리스트 실키 선스틱’을 선보일 예정이다.
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