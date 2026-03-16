현대건설, 伊 위빌드와 협력… 유럽·북미·중동 대형 인프라 및 양수발전 공동 진출

현대건설은 13일(현지시간) 이탈리아 위빌드(Webuild) 로마 본사에서 ‘대형 인프라 및 양수발전 등 에너지 사업 협력’에 관한 전략적 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
협약식에는 이한우 현대건설 대표이사와 피에트로 살리니(Pietro Salini) 위빌드 대표이사를 비롯한 양사 주요 경영진이 자리했다.
위빌드는 철도, 터널, 댐, 수력·양수발전 분야에 특화된 글로벌 톱티어 건설기업이다. 2025년 미국 ENR 인터내셔널 건설사 최상위권에 올랐으며, 댐·저수지 등 수자원 부문에서는 세계 1위를 차지한 바 있다. 유럽·북미·호주 등 선진시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다.
이번 협약으로 양사는 유럽·북미 등 선진시장과 아시아태평양·중동 지역에 걸쳐 고속철도, 공항 등 사회기반시설과 양수발전을 포함한 에너지 사업을 공동 추진한다. 특정 시장에 대한 독점적 협력체계를 구축하고 프로젝트별 합작법인 설립도 검토할 예정이다.
양수발전은 전력 저장이 가능한 ‘장주기 에너지저장장치’로 재생에너지 확대와 함께 글로벌 에너지 시장에서 다시 주목받고 있다. 국제수력협회(IHA)에 따르면 2024년 전 세계 양수발전 설비용량은 전년 대비 5% 증가한 약 189GW로, 아시아태평양과 유럽·북미 등지에서 빠르게 성장 중이다.
현대건설 관계자는 “이번 협약으로 선진국 중심의 해외시장 확대에 매진하는 한편, 미래 에너지 전략사업인 양수발전 분야의 영향력도 확대해 글로벌 종합 에너지 솔루션 기업의 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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