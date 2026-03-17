NHN KCP, 코트라·SB페이먼트서비스와 일본 ‘페이페이’ 결제망 연계 MOU

일본 최대 모바일 결제망 연동으로 K-수출 및 무역 활성화 견인
종합결제기업 NHN KCP(대표 박준석)는 일본 소프트뱅크의 결제 자회사인 ‘SB 페이먼트 서비스(이하 SBPS)’, 대한무역투자진흥공사(코트라) 일본지역본부와 함께 일본 최대 간편결제 서비스 ‘페이페이(PayPay)’를 국내에 도입하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약의 핵심은 일본 국민 2명 중 1명 이상이 사용하는 7,200만 명 규모의 ‘페이페이’ 유저를 국내 시장과 직접 연결한다는 점이다. NHN KCP는 소프트뱅크의 결제 전문 자회사 SBPS와 기술적 협력을 맺고, 국내 온라인 가맹점에 페이페이 모바일 결제 시스템을 본격 도입한다.
그동안 일본 소비자가 한국 쇼핑몰을 이용할 때 겪었던 가장 큰 진입장벽인 결제 문제가 해소됨에 따라, 향후 K-뷰티, 패션, 콘텐츠 등 국내 기업들의 일본향 역직구 매출이 성장할 것으로 기대된다.
코트라 일본지역본부 역시 민관 협력 파트너로 합류하며 한·일 간 무역 활성화에 힘을 싣는다. NHN KCP와 코트라는 무역대금 결제 플랫폼(GTPP)을 함께 구축했던 협업 노하우를 살려, 우수한 국내 기업들이 페이페이 유저 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 판로 개척부터 마케팅까지 전폭적인 지원에 나설 계획이다.
코트라는 페이페이 결제가 연동된 온라인 플랫폼을 기반으로 일본 소비자 타깃 프로모션, 유망기업 입점 지원, 현지 파트너 발굴 및 연계 사업 등을 추진해 우리 기업의 대일 온라인 수출 저변을 확대해 나갈 방침이다.
협약에 따라 각 기관은 전문 역량을 집중한다. NHN KCP는 국내 최대 결제 서비스 업체로서 온라인 기반의 온라인 결제 시스템 구축과 안정적인 정산을 책임진다. 소프트뱅크 자회사인 SBPS는 페이페이의 결제 인터페이스를 제공하며, 코트라는 결제 인프라를 활용한 수출 진흥과 양국 간 경제 교류 확대를 뒷받침한다.
NHN KCP PG사업부 노재욱 전무이사는 “일본 결제 시장을 주도하는 소프트뱅크의 그룹사인 SBPS, 우리 기업의 성장을 돕는 코트라와 뜻을 모으게 되어 기대가 크다”며 “이번 협력이 온라인 역직구와 한·일 무역 활성화의 새로운 전환점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 NHN KCP는 국내 1위 전자결제서비스 업체로서 지급결제, 정산, 보안 등 전방위적인 전자상거래 인프라를 제공해 왔으며, 간편결제 등 전자결제 분야의 혁신을 주도해 왔다. 최근에는 가맹점과 고객의 편의성을 극대화하고 디지털 금융 환경을 선도하기 위해 스테이블코인 등 신사업을 적극 추진하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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