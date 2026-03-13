인천시청역-간석오거리역 더블 역세권… GTX-B 수혜 기대

[화제의 분양현장]
포레나더샵 인천시청역
1차 계약금 1000만원 초품아 단지
스마트홈 첨단 주거 시스템 적용
㈜한화 건설부문과 ㈜포스코이앤씨가 지난달 인천 남동구 구월동에 ‘포레나더샵 인천시청역’의 본보기집을 개관하고 본격적인 분양에 돌입했다. 올해 처음으로 공급되는 2000가구 이상의 대단지이자 대형 건설사 컨소시엄으로 구성된 브랜드 아파트다.
단지는 상인천초등학교 주변 간석동 일대를 재개발하는 사업으로 지하 4층∼지상 최고 35층, 총 24개 동, 전용면적 39∼84㎡ 총 2568가구로 조성된다. 이 중 735가구가 일반분양 물량으로 전용면적별로는 △49㎡ 46가구 △59㎡A 383가구 △59㎡B 306가구다.
계약 조건도 눈길을 끈다. 포레나더샵 인천시청역은 계약금 5%(1차 계약금 1000만 원 정액제), 중도금 60%, 잔금 35%로 책정해 수분양자의 자금 부담을 줄였다. 또한 인천시는 비규제 지역으로 취득·양도세 관련 규제가 없고 실거주 의무도 적용되지 않는다. 전매 제한은 12개월로 비교적 짧은 데다 중도금 전액 대출도 가능하다.
포레나더샵 인천시청역은 인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 1호선 간석오거리역이 도보권인 역세권 단지다. 경인로를 통해 수도권 제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입이 수월하다. 특히 인천시청역은 향후 GTX-B 노선 개통이 예정돼 개통 시 서울역과 여의도 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.
우수한 교육 환경도 강점이다. 단지 바로 앞 상인천초교를 품은 ‘초품아’ 입지에 반경 1㎞ 내 상인천중, 신명여고, 인제고 등 다수의 학교와 구월동 학원가가 밀집한 원스톱 학세권을 형성하고 있다. 홈플러스, 롯데백화점, 가천대길병원 등 대형 쇼핑·의료시설과 인천시청 등 주요 행정기관도 인접해 주거 편의성이 높다.
쾌적한 주거 환경을 제공하는 ‘공품아’ 매력도 갖췄다. 이화어린이공원, 어린이공원 및 소공원을 비롯해 약 3.9㎞ 길이의 중앙공원 등이 인접해 도심 속에서도 풍부한 녹지 인프라를 누릴 수 있다.
포레나더샵 인천시청역은 대단지에 걸맞은 차별화된 커뮤니티 시설을 통해 입주민 삶의 질을 한층 높일 계획이다. 골프연습장과 스크린골프, 필라테스 스튜디오 등이 마련되며 자녀 교육을 위한 키즈 북하우스, 스터디룸, 키즈카페 등 특화 공간이 조성된다. 입주민의 업무 환경을 고려한 프라이빗 오피스와 스튜디오 등 최신 라이프스타일을 반영한 공간들도 함께 들어선다.
주거 편의를 극대화하는 첨단 시스템도 선보인다. 스마트홈 플랫폼인 ‘홈닉’을 도입해 조명·가전 제어는 물론 관리비 확인과 커뮤니티 예약까지 하나의 앱으로 관리할수 있는 스마트 주거 환경을 구축한다. 주차장에는 한화 건설부문이 최초 개발한 천장형 전기차 충전 시스템인 ‘EV 에어스테이션’이 적용돼 주차 공간의 효율성을 높이고 안전한 충전 환경을 제공한다.
차별화된 내부 설계와 인테리어 역시 눈길을 끈다. 거실은 우물천장 설계를 통해 개방감을 극대화했으며 배선기구류에 통합 디자인을 적용한 ‘포레나 에지룩’으로 세련된 내부 분위기를 연출했다. 주방은 프리미엄 키친 인테리어 옵션(유상) 선택 시 오픈형 구조의 트렌디한 인테리어가 적용된다. 로봇청소기 수납장과 전동 루버 시스템 등 입주자의 편의를 고려한 맞춤형 상품이 도입되며 일부 품목은 유상 옵션으로 제공될 예정이다. 또한 지상에 차가 없는 보행자 중심의 공원형 단지로 설계돼 안전하고 쾌적한 주거 환경을 실현할 전망이다.
장영기 한화 건설부문 분양소장은 “포레나더샵 인천시청역은 인천의 행정·교통 중심지에 위치하며 대한민국 대표 건설사가 손을 맞잡은 대규모 랜드마크 단지”라며 “GTX-B 노선의 직접적인 수혜와 더불어 합리적인 계약 조건까지 갖춰 실수요자들의 높은 관심이 기대된다”고 말했다. 입주는 2029년 하반기 예정이다.
