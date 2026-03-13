계약금 5%… 수원 유일의 비규제 입지 강점

[화제의 분양현장]
경기 수원 유일의 비규제지역인 권선구 서둔동에 신축 미분양 공급 중인 ‘힐스테이트 수원파크포레’에 관심이 집중되고 있다. 수원 장안구, 팔달구, 영통구가 규제지역으로 묶여 있는 만큼 비규제 입지는 희소성이 높다.
힐스테이트 수원파크포레
단지는 지하 2층∼지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482가구 규모다. 이미 준공된 아파트로 계약 후 즉시 입주 가능하다. 특히 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택으로 초기 자금 부담을 낮췄으며 전 가구 발코니 확장과 시스템에어컨을 무상 제공한다.
단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있다. 단지 바로 앞 서둔동 행정복지센터가 오는 23일 문을 열면 센터 내 문화센터, 도서관 등을 자유롭게 이용할 수 있다.
단지 인근에 수도권 전철 1호선과 신분당선(예정)이 지나는 화서역과 GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 정차하는 수원역이 위치해 교통이 편리하다. 또 서수원 나들목을 통해 과천∼봉담고속화도로, 수도권제1순환도로 및 영동·서해안·용서·경부고속도로 이용이 용이해 사통팔달의 교통을 자랑한다.
스타필드, 롯데백화점, AK플라자, 농협하나로마트 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며 탑동초, 구운초, 구운중을 도보로 통학할 수 있다.
단지는 차별화된 문주 설계로 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동 간 거리로 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 조성돼 있다. 단지는 준공 후 특별 분양으로 집을 직접 확인하고 선택할 수 있다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
