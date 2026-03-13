계약금 5%… 수원 유일의 비규제 입지 강점

  • 동아일보

[화제의 분양현장]
힐스테이트 수원파크포레

경기 수원 유일의 비규제지역인 권선구 서둔동에 신축 미분양 공급 중인 ‘힐스테이트 수원파크포레’에 관심이 집중되고 있다. 수원 장안구, 팔달구, 영통구가 규제지역으로 묶여 있는 만큼 비규제 입지는 희소성이 높다.

단지는 지하 2층∼지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482가구 규모다. 이미 준공된 아파트로 계약 후 즉시 입주 가능하다. 특히 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택으로 초기 자금 부담을 낮췄으며 전 가구 발코니 확장과 시스템에어컨을 무상 제공한다.

단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있다. 단지 바로 앞 서둔동 행정복지센터가 오는 23일 문을 열면 센터 내 문화센터, 도서관 등을 자유롭게 이용할 수 있다.

단지 인근에 수도권 전철 1호선과 신분당선(예정)이 지나는 화서역과 GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 정차하는 수원역이 위치해 교통이 편리하다. 또 서수원 나들목을 통해 과천∼봉담고속화도로, 수도권제1순환도로 및 영동·서해안·용서·경부고속도로 이용이 용이해 사통팔달의 교통을 자랑한다.

스타필드, 롯데백화점, AK플라자, 농협하나로마트 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며 탑동초, 구운초, 구운중을 도보로 통학할 수 있다.

단지는 차별화된 문주 설계로 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동 간 거리로 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 조성돼 있다. 단지는 준공 후 특별 분양으로 집을 직접 확인하고 선택할 수 있다.

#화제의 분양현장#분양#부동산#수원#힐스테이트#수원파크포레
안소희 기자 ash0303@donga.com
